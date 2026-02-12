Mbappé - Équipe de France : Le malaise qui a fait partir une autre star

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De jeune talent à élément incontournable de l’attaque de l’équipe de France, Kylian Mbappé a fait son petit bout de chemin chez les Bleus en raflant au passage une Coupe du monde, le titre de meilleur passeur de l’histoire de la sélection en attendant celui de meilleur buteur. En parallèle, Mbappé a obtenu le brassard de capitaine à l’aube du printemps 2023, scellant l’aventure tricolore d’une autre star...

La Coupe du monde 2022 au Qatar a marqué la fin d’une ère. Après l’échec en finale contre l’Argentine au Lusail Stadium de Doha (3-3 puis 2-4), plusieurs joueurs de Didier Deschamps ont pris leur retraite internationale. Steve Mandanda, Raphaël Varane et surtout Hugo Lloris, à l’époque capitaine, ont mis un point final à leurs histoires avec les Bleus. Qui pour remplacer Lloris ? Le brassard semblait destiné à un homme de confiance de Deschamps depuis sa première compétition en 2014, mais c’est Kylian Mbappé qui en a hérité.

«Il fait un tweet à côté au moment où Griezmann part dans l’anonymat le plus total parce qu’il a réclamé le brassard» Antoine Griezmann semblait être le candidat le plus indiqué pour beaucoup d’observateurs. Mais au final, Didier Deschamps prenait la décision de le confier à Kylian Mbappé. Ce qui, selon lui, n’allait « pas changer sa vie » comme il le révélait à Mouloud Achour lors d’un entretien à Clique en décembre 2024. Julien Cazarre, chroniqueur pour RMC, est revenu sur cet épisode charnière de l’histoire récente de l’équipe de France, débouchant sur la retraite internationale de Griezmann en septembre 2024. « Mbappé n’arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. L’histoire avec Brahim Diaz. Ça révèle tout ce qu’il est : un mec qui est à côté humainement. C’est-à-dire qu’il essaie de tout faire comme un mec qui maîtrise une com, mais le problème c’est qu’on a besoin d’un minimum de sincérité dans le foot pour aimer un mec. Il fait un tweet à côté au moment où Griezmann part dans l’anonymat le plus total parce qu’il a réclamé le brassard comme il l’a fait au PSG, il a voulu la peau de Marquinhos, il ne l’a pas eu ».