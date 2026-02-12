Mbappé - Équipe de France : Le malaise qui a fait partir une autre star

De jeune talent à élément incontournable de l’attaque de l’équipe de France, Kylian Mbappé a fait son petit bout de chemin chez les Bleus en raflant au passage une Coupe du monde, le titre de meilleur passeur de l’histoire de la sélection en attendant celui de meilleur buteur. En parallèle, Mbappé a obtenu le brassard de capitaine à l’aube du printemps 2023, scellant l’aventure tricolore d’une autre star...
La Coupe du monde 2022 au Qatar a marqué la fin d’une ère. Après l’échec en finale contre l’Argentine au Lusail Stadium de Doha (3-3 puis 2-4), plusieurs joueurs de Didier Deschamps ont pris leur retraite internationale. Steve Mandanda, Raphaël Varane et surtout Hugo Lloris, à l’époque capitaine, ont mis un point final à leurs histoires avec les Bleus. Qui pour remplacer Lloris ? Le brassard semblait destiné à un homme de confiance de Deschamps depuis sa première compétition en 2014, mais c’est Kylian Mbappé qui en a hérité.
«Il fait un tweet à côté au moment où Griezmann part dans l’anonymat le plus total parce qu’il a réclamé le brassard»
Antoine Griezmann semblait être le candidat le plus indiqué pour beaucoup d’observateurs. Mais au final, Didier Deschamps prenait la décision de le confier à Kylian Mbappé. Ce qui, selon lui, n’allait « pas changer sa vie » comme il le révélait à Mouloud Achour lors d’un entretien à Clique en décembre 2024. Julien Cazarre, chroniqueur pour RMC, est revenu sur cet épisode charnière de l’histoire récente de l’équipe de France, débouchant sur la retraite internationale de Griezmann en septembre 2024.
« Mbappé n’arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. L’histoire avec Brahim Diaz. Ça révèle tout ce qu’il est : un mec qui est à côté humainement. C’est-à-dire qu’il essaie de tout faire comme un mec qui maîtrise une com, mais le problème c’est qu’on a besoin d’un minimum de sincérité dans le foot pour aimer un mec. Il fait un tweet à côté au moment où Griezmann part dans l’anonymat le plus total parce qu’il a réclamé le brassard comme il l’a fait au PSG, il a voulu la peau de Marquinhos, il ne l’a pas eu ».
«L’autre part en catimini et c’est le moment qu’il choisit pour dire : « j’ai besoin de me reposer » et il part en Suède»
Lors d’une discussion avec Colinterview, Julien Cazarre s’est attardé sur l’image publique qui est devenue celle de Kylian Mbappé. Qualifié de bon communiquant, le joueur s’est perdu d’après lui, en atteste le timing de son « break » tant commenté à l’époque avec les Bleus à l’automne 2024.
« Il arrive à avoir le brassard en équipe de France. L’autre part en catimini et c’est le moment qu’il choisit pour dire : « j’ai besoin de me reposer » et il part en Suède. Le mec est à côté. Qui dit la phrase : « si je liais mon avenir à la Ligue des champions je serais très loin du PSG, sans manquer de respect ». Tu ne te rends même plus compte que tu es à côté humainement. Il est condamné à marquer énormément de buts parce qu’on ne l’aimera pour rien d’autre, il ne crée rien d’autre alors qu’il a tout pour. Tu ne retiens de lui que ses buts (…) Mbappé, on lui fait croire qu’il a tout compris. Il maîtrise trop sa com, son personnage, il en fait trop. Et Brahim Diaz, c’est l’exemple type du mec qui n’a aucune empathie. Quel mec normal se dit que ça va rendre hommage à un gars de faire ça ? ».