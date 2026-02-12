«Jamais il y va...» : Déjà la fin du fantasme pour la prochaine aventure de Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 19 juillet prochain, que l'équipe de France soit en lice pour une troisième étoile ou non pendant cette finale de Coupe du monde, Didier Deschamps tirera sa révérence. C'est le discours qu'a tenu toute l'année passée le sélectionneur des Bleus. Après 14 ans de bons et loyaux services, « DD » cédera sa place. Et après ? Un poste lui a été proposé à la radio.

Didier Deschamps et l'équipe de France ne semblent faire qu'un depuis plus d'une décennie. Et pour cause. Après avoir remporté la Coupe du monde et l'Euro en tant que capitaine des Bleus, il en est devenu le sélectionneur à l'été 2012. Dès lors, Deschamps n'est plus parti, mais la fin de son aventure de 14 ans approche à grands pas avec le Mondial en Amérique du nord. Pour ce qui est de la suite de sa carrière, le suspense est au rendez-vous.

Le dernier homme à avoir porté l’Olympique de Marseille au sommet du football français : Monsieur Didier Deschamps ! 🇫🇷💫 pic.twitter.com/5sXNGsKzJj — Foot Mercato (@footmercato) February 11, 2026

«Mais Didier, jamais il retourne à Marseille...» Dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 2h30, l'Olympique de Marseille a officiellement communiqué sur sa rupture professionnelle « d'un commun accord » avec Roberto De Zerbi. A un an et demi de l'expiration de son désormais ancien contrat, l'Italien pliait donc bagage, laissant Jacques Abardonado aux commandes de l'équipe première en tant qu'intérimaire. Qui pour le remplacer ? Benoît Boutron a suggéré une solution pendant l'émission Rothen s'enflamme mercredi soir : Didier Deschamps. « J'ai une idée. Un pompier de service pendant six mois. Didier Deschamps est libre à la fin de la Coupe du monde ». Sur les ondes de RMC pour son émission, Jérôme Rothen a totalement écarté cette possibilité. « Mais Didier, jamais il retourne à Marseille... ».