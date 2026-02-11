Zidane a changé d’avis pour son métier : «Il se passe quelque chose»

Alors qu'il a démarré sa reconversion en tant qu'entraîneur il y a maintenant plus de dix ans, Zinedine Zidane a changé d'avis puisqu'il ne s'agissait pas de son projet initial lorsqu'il a pris sa retraite de joueur, en 2006. C'est en tout cas ce qu'il a révélé en interview...
Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane s'est confié sans détour sur son parcours en tant que joueur ainsi que sur les prémices de sa reconversion pour son nouveau métier : entraîneur. Et celui qui est pressenti pour devenir le futur sélectionneur de l'équipe de France (une fois que Didier Deschamps tirera sa révérence l'été prochain) lâche une confidence plutôt surprenante en indiquant qu'il n'avait pas envisagé de devenir entraîneur au moment de sa retraite de joueur, après le Mondial 2006.
« Je ne pensais pas entraîner »
« Je voulais rester dans le foot mais je ne pensais pas entraîner. C’est pour ça que je commence par une formation de manager sportif au CDES (Centre de droit et d’économie du sport) à Limoges, pendant deux ans et demi. Petit à petit, je me disais que ce n’était pas ça, finalement. Le terrain remontait. Il commençait à me manquer. Et j’ai commencé ma formation d’entraîneur. Là, j’ai dit : “Il se passe quelque chose.” », indique Zinedine Zidane dans cette interview, et l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France a donc changé d'avis au moment de débuter sa formation de coach.
« Je ne voulais pas de passe-droit »
« Si j’ai imaginé une vie en dehors du football ? Jamais. C’est ce que j’aime, ma passion, ce que je connais le mieux. Après, je n’ai pas grillé les étapes, j’ai fait les choses dans l’ordre. C’était une obligation pour moi. Je ne voulais pas de passe-droit. Jamais je ne me suis dit : “Je suis Zidane et ils vont me donner le diplôme d’entraîneur.” Je voulais m’imprégner d’une véritable formation. J’ai aussi pensé à tous les entraîneurs qui ne s’appellent pas Zinédine Zidane. Je me devais aussi de les respecter en faisant ce cursus. Il y en a plein qui sont bons, qui ont des idées mais qui ne le feront pas parce qu’il n’y a pas la place. Moi, on m’a donné cette chance d’avoir cette super formation avec des super mecs. J’ai profité de mon statut, mais j’ai fait plus de trois ans de formation en tout », poursuit Zinedine Zidane.