Deschamps réserve une dernière surprise ? Les Français ne le connaissent pas, mais ce joueur pourrait faire le Mondial avec Mbappé et Dembélé !

Les sélectionneurs réservent parfois quelques surprises au moment de dévoiler leur liste pour une grande compétition. S’il n’est pas forcément adepte de la chose, Didier Deschamps pourrait néanmoins être contraint d’appeler un joueur sans expérience internationale pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui sera sa dernière à la tête des Bleus. Explications.
Il arrive parfois que des sélectionneurs surprennent au moment de dévoiler leur liste pour une grande compétition. Difficile d’oublier Pascal Chimbonda, invité surprise de Raymond Domenech pour participer au Mondial 2006 aux côtés de Fabien Barthez, Lilian Thuram ou encore Zinedine Zidane, le latéral droit étant récompensé de sa belle saison à Wigan. Quatre plus tard, c’est Marc Planus, lui aussi auteur de solides prestations en défense sous le maillot des Girondins de Bordeaux, qui n’était pas attendu pour faire partie de la liste finale pour la Coupe du monde en Afrique.
Didier Deschamps a également effectué des choix inattendus par moment, en convoquant notamment Morgan Schneiderlin (Coupe du monde 2014), Rémy Cabella (Coupe du monde 2014) Steven Nzonzi (Coupe du monde 2018) ou encore Karim Benzema (Euro 2021), rappelé après plusieurs années d’absence. Alors qu’il s’apprête à laisser sa place à la tête des Bleus, le sélectionneur tricolore va-t-il réserver une dernière surprise ?
La surprise Jean Butez ?
Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, le scénario n’est pas à écarter, un peu par défaut puisqu’un gardien, voire deux, pourrait profiter des difficultés rencontrées actuellement par les joueurs habituellement appelés par Didier Deschamps. Doublures de Mike Maignan chez les Bleus, Lucas Chevalier (PSG) et Brice Samba (Rennes) figurent actuellement sur le banc de touche au sein de leur club, et il en est de même pour Alphonse Areola (West Ham), présent lors des derniers Mondiaux. Si la situation venait à durer, cela pourrait profiter à d’autres gardiens, à l’instar de l’international espoir Robin Risser (21 ans), qui s’illustre avec le RC Lens, ou bien Jean Butez (30 ans), méconnu du grand public malgré ses prestations convaincantes avec Côme en Serie A. Formé au LOSC, le portier avait ensuite quitté le nord de la France en 2017 pour rejoindre Mouscron, puis le Royal Antwerp où il a passé cinq ans, jusqu’à son départ pour l’Italie l’été dernier.
« On verra si je peux en vivre encore plus haut »
Interrogé par L’Équipe, Jean Butez assure qu’il ne pense pas à la Coupe du monde. « Je vais vous dire clairement non, parce que ça ne fait qu'un an que je suis à Côme et qu'en Belgique, avant, c'était compliqué de penser à l'équipe de France, explique l’ancien Lillois. Ce n'est pas une chose à laquelle on pense quand on pense être un petit. Je n'ai jamais réellement imaginé ça, parce que j'ai 30 ans, j'ai un parcours un peu différent, je commence à m'imposer à mon âge dans un club d'un grand Championnat européen. Ça représente déjà énormément pour moi d'être dans une discussion, c'est une consécration d'y arriver, c'est génial. Mais ça ne changera rien à mon quotidien. J'ai un match face à Naples (mardi soir, 21 heures), un quart de finale de Coupe à jouer, on a des objectifs très élevés avec Côme, c'est le plus important aujourd'hui. Même si on parle de moi comme ça aujourd'hui, je veux prendre le même plaisir et la même envie de vivre des émotions. On verra si je peux en vivre encore plus haut, en côtoyant ce monde-là. Ce serait génial. »
Jean Butez croit néanmoins en ses chances, un sujet sur lequel il a pu échanger avec Mike Maignan, le numéro 1 des Bleus. « Quand je suis arrivé en Italie et il m'avait prévenu qu'après une bonne saison, les choses pouvaient aller vite, révèle Jean Butez. Avec Mike, les discussions ont toujours été fluides, tout s'est fait rapidement entre nous. On connaît la situation actuelle des gardiens, donc ça peut ouvrir certaines perspectives, mais si vous m'aviez posé la question il y a six mois, ce n'était même pas un sujet pour moi. Ça l'est désormais un peu plus. Maintenant, je ne vais pas changer pour autant ou être différent. »