Il a joué avec Zinedine Zidane mais a trouvé un joueur encore plus fort : «Celui que j'ai toujours aimé, c'est...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La plupart de ceux qui ont joué avec Zinedine Zidane sont unanimes et citent à chaque fois lorsqu'il leur est demandé de citer le meilleur joueur avec lequel ils ont évolué. Toutefois, un champion du monde 1998 se distingue et cite pourtant un autre joueur qu'il voit au moins aussi fort que Zizou.

Lorsqu'on a joué avec Zinedine Zidane, il semble difficile de trouver un meilleur joueur que l'on a côtoyé. Et pourtant, Robert Pirès, qui a évolué aux côtés du Ballon d'Or 1998 pendant plusieurs années en équipe de France, cite un autre grand nom de l'histoire du football, qu'il voit au moins aussi fort que Zizou.

Un joueur n’est et ne sera jamais aussi élégant que M. Zinedine Zidane.



Retour en vidéo sur son masterclass contre le Portugal.



Zizou el magnifico 🍿 pic.twitter.com/NHHvq5Oyy2 — ♨️Infinìtø 🇸🇳🇵🇹 (@Infint86) February 3, 2026

Robert Pirès a trouvé deux joueurs aussi forts que Zidane « Il y a Zizou, bien sûr, mais celui que j'ai toujours aimé, c'est Ronaldinho. Pour moi, c'est un magicien du football. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé jouer contre lui. J'aime les joueurs qui t'apportent techniquement de la fantaisie. J'en ai marre qu'on me dise : "ce joueur-là, il est athlétique, il est physique". Je m'en fous complet. Ce que je veux savoir, c'est comment il est avec le ballon, techniquement », assurait-il l'année dernière dans les colonnes de L'EQUIPE.