Il a joué avec Zinedine Zidane mais a trouvé un joueur encore plus fort : «Celui que j'ai toujours aimé, c'est...»

La plupart de ceux qui ont joué avec Zinedine Zidane sont unanimes et citent à chaque fois lorsqu'il leur est demandé de citer le meilleur joueur avec lequel ils ont évolué. Toutefois, un champion du monde 1998 se distingue et cite pourtant un autre joueur qu'il voit au moins aussi fort que Zizou.
Lorsqu'on a joué avec Zinedine Zidane, il semble difficile de trouver un meilleur joueur que l'on a côtoyé. Et pourtant, Robert Pirès, qui a évolué aux côtés du Ballon d'Or 1998 pendant plusieurs années en équipe de France, cite un autre grand nom de l'histoire du football, qu'il voit au moins aussi fort que Zizou.
Robert Pirès a trouvé deux joueurs aussi forts que Zidane
« Il y a Zizou, bien sûr, mais celui que j'ai toujours aimé, c'est Ronaldinho. Pour moi, c'est un magicien du football. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé jouer contre lui. J'aime les joueurs qui t'apportent techniquement de la fantaisie. J'en ai marre qu'on me dise : "ce joueur-là, il est athlétique, il est physique". Je m'en fous complet. Ce que je veux savoir, c'est comment il est avec le ballon, techniquement », assurait-il l'année dernière dans les colonnes de L'EQUIPE.
Mais ce n'est pas tout. En effet, trois ans plus tôt, Robert Pirès s'était déjà prêté à cet exercice. Et cette fois-ci, il n'évoquait pas Ronaldinho, mais un autre joueur qu'il voit aussi fort que Zizou. Un certain Dennis Bergkamp. « Zinédine Zidane en sélection et Dennis Bergkamp à Arsenal. J'ai été gâté ! Avec les deux, j'ai énormément progressé. Il suffit... pas de les copier, c'est impossible, mais d'observer, d'apprendre. De me dire que finalement le football c'est... pas facile, mais quand tu as le don, c'est simple. Quand je suis arrivé en 2000 (à Arsenal), Dennis m'a dit : "Le plus important, c'est le premier contrôle. Il te met dans de bonnes dispositions. Si tu le rates, tu vas être perturbé." Il ne parlait pas beaucoup. Zizou non plus. Les deux, c'était la classe », confiait-il dans la rubrique Paroles d'Ex de L'EQUIPE en 2022.