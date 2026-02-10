Équipe de France : Ce clash qui a éclaté dans le vestiaire avec le sélectionneur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France fait de nouveau partie des nations favorites lors de l’approche des compétitions. Que ce soit l’Euro ou la Coupe du monde. Et ce statut retrouvé, les Bleus le doivent entre autres à Didier Deschamps, son sélectionneur. Avant la prise de fonctions du champion du monde, un autre membre de France 98 a brièvement été aux commandes de la sélection : Laurent Blanc. Sous ses ordres, en plein Euro, un clash éclata…

Entre la génération 87 et l’équipe de France, il y a constamment eu une histoire conflictuelle. Jérémy Ménez, malgré les espoirs placés très tôt en lui n’a participé qu’à l’Euro 2012, même son de cloche pour Hatem Ben Arfa lorsque Samir Nasri, le Petit Prince de Marseille, a ajouté l’Euro 2008 à sa carrière internationale. Seul Karim Benzema est parvenu à montrer le niveau qui était le sien en club pendant son passage en équipe de France coupé en deux avec l’affaire de la sextape le privant des Bleus entre l’automne 2015 et l’été 2021.

𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗛𝗔𝗧𝗘𝗠 𝗕𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗙𝗔 🇫🇷 𝗔 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗨 𝗙𝗢𝗨 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗗𝗘̀𝗦 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗝𝗘𝗨𝗡𝗘 𝗔̂𝗚𝗘. 👇🤯



« AU LIEU DE LUI DIRE TU SERAS UN HOMME MON FILS… ses parents lui disaient "𝗧𝗨 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗨𝗡… pic.twitter.com/i16c6yhHvx — Actu Foot (@ActuFoot_) February 9, 2026

L’embrouille avec Laurent Blanc pendant l’Euro 2012 Hatem Ben Arfa était pour beaucoup dont ses collègues Samir Nasri et Jérémy Ménez le plus talentueux de cette génération. Cependant, l’enfant prodige de Clairefontaine n’a pas confirmé avec l’équipe de France malgré la confiance que Laurent Blanc lui avait attribué en le sélectionnant notamment pour l’Euro 2012. Son unique compétition avec l’équipe de France A, perdue en quart de finale face à l’Espagne, victorieuse de ce championnat d’Europe. Comme rapporté par L’Equipe Explore, Hatem Ben Arfa était le protagoniste d’une grosse altercation verbale avec l’ex-sélectionneur des Bleus dans le vestiaire après avoir été remplacé.