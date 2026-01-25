«Des coups de poing» : Une violente bagarre a éclaté avec Hatem Ben Arfa !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de carrière très prometteur à l'OL et à l'OM, Hatem Ben Arfa n'a jamais réussi à exploiter son plein potentiel. Plus tard, son comportement lui a parfois été reproché et ce n'est pas vraiment une surprise. Avec Ben Arfa, ça a pu être explosif et c'est ainsi qu'il s'est notamment retrouvé au coeur d'altercations musclées.

Passé par l'INF Clairefontaine, Hatem Ben Arfa a ensuite rejoint le centre de formation de l'OL où il a débuté sa carrière. Ses qualités ballon au pied ont beaucoup fait parler mais son comportement a peut-être trop péché. César Delgado, qui a débarqué à Lyon en 2008, se souvient d'une bagarre dans les vestiaires entre lui et Sébastien Squillaci. Un événement qui l'a visiblement marqué.

Hatem Ben Arfa au milieu d'une bagarre, il raconte Ancien joueur argentin, César Delgado a été recruté à l'OL en janvier 2008. L'attaquant s'est confié à propos d'une bagarre survenue quelques semaines à peine après son arrivée, impliquant Hatem Ben Arfa. « Ma plus grosse bagarre ? En France, je ne me suis jamais battu. Au Mexique, oui, avec un coéquipier qui est devenu un ami maintenant. En France, en revanche, j'ai assisté à une bagarre. C'était après un entraînement (en mars 2008). Sébastien Squillaci et Hatem Ben Arfa ont commencé à se disputer sur le terrain. Arrivés dans le vestiaire, ils étaient chacun de leur côté mais ils continuaient à s'engueuler. C'était tendu. Et d'un coup, c'est parti avec des coups de poing. Rémy Vercourtre et un autre joueur, je ne sais plus lequel, ont dû intervenir pour les séparer. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi ils s'étaient disputés car je ne comprenais rien au français » déclare Delgado pour L'Equipe.