Problème d'argent : L'OL boucle un transfert en urgence ! 

Alexis Brunet

Si aujourd’hui tout va bien pour l’OL, ce n’était pas le cas l’été dernier. Alors en proie à de graves difficultés financières, les Gones avaient dû laisser partir certains de leurs meilleurs joueurs. C’est le cas de Georges Mikautadze, qui a avoué avoir dû quitter Lyon en urgence pour aider son club de cœur à se maintenir dans l’élite.

L’OL revient de très loin. L’été dernier, le club rhodanien ne savait même pas s’il allait pouvoir se maintenir en Ligue 1. En proie à de graves problèmes financiers, Lyon avait finalement réussi à se sauver en vendant certains de ses meilleurs joueurs en urgence. Georges Mikautadze avait par exemple à l’époque rejoint Villarreal contre un chèque d’environ 18M€.

« Initialement je devais y rester » Ce samedi, dans une interview accordée à Marca, Georges Mikautadze est revenu sur son départ de l’OL. Le Géorgien a avoué qu’il devait initialement rester à Lyon et qu’il n’est parti que parce que son club de cœur avait besoin de faire rentrer de l’argent en urgence. « Oui, quitter Lyon n'a pas été facile, car initialement je devais y rester. Mais maintenant, j'ai tourné la page. J'essaie de me concentrer au maximum sur Villarreal, car je suis ici et j'y suis très heureux. Le club rencontrait des difficultés financières ; il avait besoin de revenus. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de grande valeur, alors j'ai dû faire des sacrifices pour aider le club. Malgré tout, je suis très heureux d'être ici. »