Il dit oui au PSG : Transfert confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très calme depuis son ouverture début janvier, le mercato hivernal du PSG devrait commencer à s’animer très bientôt. Le club de la capitale a déjà trouvé un accord avec sa première recrue de l’année 2026 et les négociations avec son club sont elles aussi sur le point d’aboutir, ce qu’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano.

Contrairement à l’année dernière, quand Khvicha Kvaratskhelia était arrivé en provenance de Naples, le PSG ne semble pas décidé à faire des folies cet hiver. Le club de la capitale avait dépensé 70M€ afin de s’attacher les services de l’international géorgien (47 sélections, 20 buts) et si cela ne devrait pas être le cas cette année, un joueur est tout de même sur le point de débarquer à Paris.

Dro Fernandez arrive au PSG En effet, depuis plusieurs jours maintenant, Dro Fernandez est annoncé proche de rejoindre le PSG. Âgé de 18 ans, le milieu offensif a été formé à la Masia, mais a décidé de quitter le FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. L’Espagnol a déjà donné son accord aux dirigeants parisiens, un dossier dans lequel Luis Enrique a eu un rôle très important, comme l’expliquait Le Parisien. Il faut dire que l’entraîneur parisien partage le même agent que Dro Fernandez, ce qui a certainement facilité les choses.