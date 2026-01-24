PSG - Transfert à Barcelone : La réunion surprise avec Luis Enrique !

Initialement, le PSG n’avait pas prévu de recruter sur ce mercato hivernal. Néanmoins, toujours ouvert aux opportunités de marché, le tandem Luis Campos - Luis Enrique a décidé de craquer sur une pépite évoluant en Espagne. Un rendez-vous avec l’actuel entraîneur du club parisien a réellement permis de décanter ce dossier.
Le PSG finalement actif sur ce mercato hivernal ? Le club de la capitale, qui dispose déjà d’un effectif conséquent, a décidé de se montrer opportun. Si dans un premier temps, Paris n’avait prévu aucune arrivée cet hiver, le tandem Luis Enrique - Luis Campos en a décidé autrement, en convainquant le tour jeune Dro Fernandez de signer.
Dro Fernandez vers le PSG
Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif du FC Barcelone a été conquis par le discours de l’entraîneur espagnol. Disposant d’une clause libératoire de 6M€, Dro Fernandez a déjà dit oui au PSG, qui tente désormais de trouver un terrain d’entente avec le FC Barcelone, très frustré de perdre l’un de ses plus grands potentiels à moindre prix.
Luis Enrique a tout fait basculer
Comme l’indique le Parisien, alors que ce dossier traîne quelque peu depuis plusieurs jours, d’autres clubs convoitent Dro Fernandez. Néanmoins, le quotidien confirme que le PSG tient bel et bien la corde pour la signature du crack né en 2008, qui a véritablement décidé de rejoindre Paris lors des fêtes de Noël à la suite d’une entrevue avec Luis Enrique, avec qui il partage le même agent.