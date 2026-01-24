PSG - Transfert à Barcelone : La réunion surprise avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Initialement, le PSG n’avait pas prévu de recruter sur ce mercato hivernal. Néanmoins, toujours ouvert aux opportunités de marché, le tandem Luis Campos - Luis Enrique a décidé de craquer sur une pépite évoluant en Espagne. Un rendez-vous avec l’actuel entraîneur du club parisien a réellement permis de décanter ce dossier.

Le PSG finalement actif sur ce mercato hivernal ? Le club de la capitale, qui dispose déjà d’un effectif conséquent, a décidé de se montrer opportun. Si dans un premier temps, Paris n’avait prévu aucune arrivée cet hiver, le tandem Luis Enrique - Luis Campos en a décidé autrement, en convainquant le tour jeune Dro Fernandez de signer.

Dro Fernandez vers le PSG Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif du FC Barcelone a été conquis par le discours de l’entraîneur espagnol. Disposant d’une clause libératoire de 6M€, Dro Fernandez a déjà dit oui au PSG, qui tente désormais de trouver un terrain d’entente avec le FC Barcelone, très frustré de perdre l’un de ses plus grands potentiels à moindre prix.