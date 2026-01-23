Transfert à l'OM : La discussion qui a tout changé !

Alexis Brunet

Lors de ce mercato hivernal, l’OM se montre très actif. Bien décidé à jouer les premiers rôles en Ligue 1, le club phocéen cherche plusieurs renforts et certains joueurs ont déjà donné leur accord à Pablo Longoria. L’un d’eux a d’ailleurs révélé qu’il avait eu une discussion avec un membre de l’effectif de Roberto De Zerbi et que cela l’avait conforté dans son idée de venir à Marseille.

Comme souvent à l’OM, les périodes de mercato sont très agitées. Le club phocéen ne déroge pas à la règle cet hiver, puisque Pablo Longoria est encore une fois très actif. Le président marseillais a déjà vendu Robinio Vaz à l'AS Rome, mais il a également enregistré l’arrivée de Quinten Timber en provenance du Feyenoord Rotterdam.

Timber a parlé avec Paixão avant de rejoindre l’OM À l’OM, Quinten Timber va retrouver Igor Paixão, son ancien coéquipier au Feyenoord Rotterdam. Le milieu de terrain a d’ailleurs révélé lors de sa conférence de presse de présentation qu’il avait échangé avec l’attaquant marseillais avant de s’engager avec le club phocéen. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « J'ai parlé avec lui avant de signer. Je lui ai demandé comment était le club et les coéquipiers. Igor c'est un bon gars, je suis heureux de le retrouver parce qu'on avait une bonne relation avant, donc j'espère que ce sera encore le cas ici. »