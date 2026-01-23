OM : Un attaquant de Ligue 1 veut prendre la place de Greenwood, l’annonce devant les caméras

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 12 buts au compteur en Ligue 1, Mason Greenwood est l’attaquant le plus prolifique du Championnat avec l’Olympique de Marseille. Présent face à la presse cette semaine, un autre attaquant a fait une déclaration qui a de quoi inquiéter la star de Roberto De Zerbi…

Si les stars du Paris Saint-Germain ont du mal à se montrer efficaces en Ligue 1 cette saison, et notamment Ousmane Dembélé, meilleur buteur de la saison dernière (21), Mason Greenwood (OM), qui totalisait le même nombre de réalisations que le Ballon d’Or, se montre toujours aussi adroit face au but. L’Anglais compte 12 buts et domine le classement, devançant Joaquin Panichelli (10 buts avec Strasbourg), Pavel Sulc (9 buts avec Lyon) et Estéban Lepaul (9 buts avec Rennes). Ce dernier a d’ailleurs lancé un avertissement à Mason Greenwood.

Lepaul veut remplacer Greenwood à la tête du classement des buteurs « L’objectif est de finir très haut dans le classement, a prévenu l’ancien attaquant d’Angers. Je ne suis qu’à trois longueurs actuellement de ce qui se fait de mieux en Ligue 1. Je ne m'inquiète pas, je veux gagner, marquer des buts et qu’on soit européen en fin d’année. Le groupe passe en priorité, c’est la vérité. L’essentiel est d’atteindre les objectifs du club. »