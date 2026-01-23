OM : Un attaquant de Ligue 1 veut prendre la place de Greenwood, l’annonce devant les caméras

Avec 12 buts au compteur en Ligue 1, Mason Greenwood est l’attaquant le plus prolifique du Championnat avec l’Olympique de Marseille. Présent face à la presse cette semaine, un autre attaquant a fait une déclaration qui a de quoi inquiéter la star de Roberto De Zerbi…
Si les stars du Paris Saint-Germain ont du mal à se montrer efficaces en Ligue 1 cette saison, et notamment Ousmane Dembélé, meilleur buteur de la saison dernière (21), Mason Greenwood (OM), qui totalisait le même nombre de réalisations que le Ballon d’Or, se montre toujours aussi adroit face au but. L’Anglais compte 12 buts et domine le classement, devançant Joaquin Panichelli (10 buts avec Strasbourg), Pavel Sulc (9 buts avec Lyon) et Estéban Lepaul (9 buts avec Rennes). Ce dernier a d’ailleurs lancé un avertissement à Mason Greenwood.
Lepaul veut remplacer Greenwood à la tête du classement des buteurs
« L’objectif est de finir très haut dans le classement, a prévenu l’ancien attaquant d’Angers. Je ne suis qu’à trois longueurs actuellement de ce qui se fait de mieux en Ligue 1. Je ne m'inquiète pas, je veux gagner, marquer des buts et qu’on soit européen en fin d’année. Le groupe passe en priorité, c’est la vérité. L’essentiel est d’atteindre les objectifs du club. »
« On n’a pas d’autre choix que de gagner ce match face à Lorient »
Estéban Lepaul et ses coéquipiers du Stade Rennais reçoivent le FC Lorient samedi (17h), avant de se déplacer sur la pelouse de l’AS Monaco (samedi 31 janvier). « Si on veut continuer à exister dans ce top 6, on n’a pas d’autre choix que de gagner ce match face à Lorient, a ajouté l’attaquant français en conférence de presse. C’est une équipe en forme, avec cette notion de derby. C'est un match à gagner dans la durée. Nous devrons être exigeants, efficaces, méfiants de leurs qualités et confiants sur ce qu’on sait faire pour gagner. »