Le geste «inacceptable» des joueurs de l’OM !

Surpassé par Liverpool (0-3) mercredi soir en Ligue des champions sur la pelouse du Vélodrome, l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à renverser le géant de Premier League. Sur la télévision italienne, Fabio Capello a vivement réprimandé les joueurs de Roberto De Zerbi pour une action précise du match...
Il n’y a pas eu de soirée magique au Vélodrome mercredi en Ligue des champions. L’Olympique de Marseille a sombré face à Liverpool (3-0), prenant l’avantage avant la mi-temps sur un coup franc plein de malice de Dominik Szoboszlai, frappant à ras de terre alors que le mur marseillais avait sauté. A l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi avait rejeté la faute sur ses joueurs concernant ce « but stupide ».
De Zerbi regrette un « but stupide »
« On n’a pas bien joué et on a pris un premier but stupide », avait expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse, ajoutant : « Personne ne s’est couché sur le coup franc parce qu’on s’est organisé de cette façon. Le gardien a été écouté, il préférait qu’il n’y ait pas de joueur, mais si on ne fait pas le crocodile (technique consistant à placer un joueur au sol sur les coups francs, ndlr), il ne fallait pas sauter. » Une justification qui ne passe pas auprès de Fabio Capello.
« C’est une erreur extrêmement grave, inacceptable »
« Je ne peux pas accepter qu’un entraîneur dise : 'mon gardien ne voulait pas mettre de joueur derrière le mur', a pesté l’ancien entraîneur italien, sur Sky Italia. On donne deux options à l’adversaire. Si on ne met pas de joueur derrière le mur, les joueurs ne doivent pas sauter et rester immobiles. C’est donc une erreur extrêmement grave, inacceptable ».