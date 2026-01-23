Un soldat à l'OM, c'est un véritable coup de foudre !

Axel Cornic

Après un début d’année pas vraiment très heureux pour l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a décidé d’accorder un très long entretien dans le podcast Viva el Futbol. Il y a abordé en long et en large sa situation dans le sud de la France et a notamment fait une déclaration forte au sujet de l’un de ses joueurs.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a beaucoup recruter pour offrir le plus de renforts possibles à Roberto De Zerbi. Mais tout n’a pas été parfait, car il reste encore quelques lacunes dans l’équipe marseillaises, notamment au milieu de terrain.

Un problème au milieu ? Certains observateurs expliquent en effet qu’il manque un véritable meneur de jeu à l’OM, qui possède des profils assez semblables au milieu de terrain. C’est notamment le cas avec le duo formé par Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia, qui n’apporte pas vraiment une totale satisfaction pour le moment.