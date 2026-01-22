OM : L'Angleterre ridiculise les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné sur sa pelouse contre Liverpool (0-3). Une prestation qui n'est pas passée inaperçue dans la presse anglaise où l'on s'empresse notamment de tailler Geronimo Rulli sur le coup franc concédé face à Dominik Szoboszlai.

L'OM espérait créer l'exploit, mais il n'en sera rien. En effet, le club phocéen s'est incliné face à Liverpool au Stade Vélodrome (0-3). Une défaite notamment due à un coup franc de Dominik Szoboszlai jusque avant la mi-temps. Le milieu de terrain des Reds a magnifiquement calé sa frappe sous le mur. Geronimo Rulli n'ayant pas jugé utile de laisser un joueur allongé au sol pour justement éviter ce genre de but.

La presse anglaise se régale du coup franc de Szoboszlai Une situation qui a notamment amusé la presse anglaise. « Rulli, le gardien argentin, a passé un temps fou à placer ses défenseurs pour un coup franc – pour finalement oublier de mettre l’un de ses joueurs en position allongée pour arrêter le tir malin qui s’est glissé sous le mur », écrit ainsi le Liverpool Echo, tandis que le Daily Mail est allé un peu plus loin dans son analyse.