OM : L'Angleterre ridiculise les Marseillais !

Mercredi soir, l'OM s'est lourdement incliné sur sa pelouse contre Liverpool (0-3). Une prestation qui n'est pas passée inaperçue dans la presse anglaise où l'on s'empresse notamment de tailler Geronimo Rulli sur le coup franc concédé face à Dominik Szoboszlai.
L'OM espérait créer l'exploit, mais il n'en sera rien. En effet, le club phocéen s'est incliné face à Liverpool au Stade Vélodrome (0-3). Une défaite notamment due à un coup franc de Dominik Szoboszlai jusque avant la mi-temps. Le milieu de terrain des Reds a magnifiquement calé sa frappe sous le mur. Geronimo Rulli n'ayant pas jugé utile de laisser un joueur allongé au sol pour justement éviter ce genre de but.
La presse anglaise se régale du coup franc de Szoboszlai
Une situation qui a notamment amusé la presse anglaise. « Rulli, le gardien argentin, a passé un temps fou à placer ses défenseurs pour un coup franc – pour finalement oublier de mettre l’un de ses joueurs en position allongée pour arrêter le tir malin qui s’est glissé sous le mur », écrit ainsi le Liverpool Echo, tandis que le Daily Mail est allé un peu plus loin dans son analyse.
«Pour finalement oublier de mettre l’un de ses joueurs en position allongée»
« Cette victoire méritée 3-0 face à Marseille, riche en occasions, restera comme la prestation la plus aboutie de Liverpool depuis longtemps. Elle pourrait même représenter le point culminant de cette saison jusqu’à présent, tant il leur a été difficile de s’élever au-dessus de la médiocrité durant cette période difficile (…) Malgré tout le bruit créé toute la nuit par les fantastiques supporters marseillais, c’est le contingent de Liverpool qui a eu droit au rappel », écrit le média anglais.