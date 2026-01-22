Le nouveau Karim Benzema à l'OM : C'est confirmé sur Canal+ !

Absent pendant plusieurs mois, Amine Gouiri a fait son grand retour à la compétition en début d'année et s'installe comme l'avant-centre titulaire de l'OM. Il faut dire que Walid Acherchour le compare à Karim Benzema dans le style de jeu. Une analogie validée par Samir Nasri.
Touché à l'épaule en sélection avec l'Algérie, Amine Gouiri avait manqué trois mois de compétition et a finalement fait son retour en début d'année. Un retour qui a fait du bien à l'OM qui avait besoin du profil de son attaquant comme l'a confirmé Walid Acherchour, qui a osé la comparaison avec un autre attaquant formé à l'OL : Karim Benzema.
Gouiri, le nouveau Benzema ?
« Gouiri, on a joué 6 mois avec Aubameyang à Marseille qui a rendu de fiers services dans la finition. Mais avec Aubameyang dans la construction du jeu, tu joues à 10. Avec son âge, dans la connexion, il est trop loin du bloc équipe. Gouiri, c'est le petit Benzema, capable d'avoir la connexion avec le bloc équipe et être à la finition », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC.
Samir Nasri valide !
Sur le plateau du Canal Football Club sur Canal+, Samir Nasri a d'ailleurs confirmé cette comparaison : « Gouiri ? C’est un peu un Karim Benzema dans le registre. Il en est loin dans la qualité, mais c’est un peu le registre où je décroche, j’aime bien aller sur le côté gauche pour rentrer, enrouler, combiner avec les joueurs. C'est pas un numéro 9, un renard des surfaces ».