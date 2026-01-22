Le nouveau Karim Benzema à l'OM : C'est confirmé sur Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent pendant plusieurs mois, Amine Gouiri a fait son grand retour à la compétition en début d'année et s'installe comme l'avant-centre titulaire de l'OM. Il faut dire que Walid Acherchour le compare à Karim Benzema dans le style de jeu. Une analogie validée par Samir Nasri.

Touché à l'épaule en sélection avec l'Algérie, Amine Gouiri avait manqué trois mois de compétition et a finalement fait son retour en début d'année. Un retour qui a fait du bien à l'OM qui avait besoin du profil de son attaquant comme l'a confirmé Walid Acherchour, qui a osé la comparaison avec un autre attaquant formé à l'OL : Karim Benzema.

Gouiri, le nouveau Benzema ? « Gouiri, on a joué 6 mois avec Aubameyang à Marseille qui a rendu de fiers services dans la finition. Mais avec Aubameyang dans la construction du jeu, tu joues à 10. Avec son âge, dans la connexion, il est trop loin du bloc équipe. Gouiri, c'est le petit Benzema, capable d'avoir la connexion avec le bloc équipe et être à la finition », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC.