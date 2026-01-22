Coup de foudre pour Thierry Henry : Il raconte à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le football et Marseille, c’est une grande histoire d’amour. Il n’y a qu’à s’apercevoir de la passion entourant l’OM à l’année, que ce soit les jours de match ou non dans la cité phocéenne. Ayant connu le Vélodrome en tant que joueur, Thierry Henry en a fait sa publicité sur CBS Sports mercredi dans le cadre de la visite de Liverpool en Ligue des champions. Un discours élogieux du champion du monde 98.

Thierry Henry n’a passé que cinq saisons de sa carrière dans l’hexagone du côté de l’AS Monaco. En 1999, après six mois passés à la Juventus, le jeune champion du monde signait à Arsenal à l’aube de ses 22 ans et en devenait une légende ainsi que le meilleur buteur de l’histoire du club londonien avec 228 réalisations. Cependant, bien qu’il ait effectué la majorité de sa carrière de footballeur professionnel à l’étranger, « Titi » garde un souvenir et une admiration folle de l’Olympique de Marseille.

«Rien n’est plus important que le club» Avant le coup d’envoi d’OM - Liverpool à l’Orange Vélodrome mercredi soir dans le cadre du choc de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions (0-3), Thierry Henry a déclaré sa flamme au club phocéen sur les antennes de CBS Sports. « Quand vous pensez à Marseille à mon époque, vous pensez à Francescoli, Papin, Carlos Mozer, Abedi Pelé, Rudi Voller, Marius Trésor, je peux vous donner tellement de noms… Chris Waddle. Ces gars étaient incroyables. Mais quand vous pensez à Marseille en tant que Français, le club est au-dessus de tout. Rien n’est plus important que le club. Le résultat de Marseille va dicter l’atmosphère de la ville. Si Marseille gagne, tout le monde est content. Ils ne gagnent pas, tout le monde est contrarié ».