Transfert avorté à l'OM : Thierry Henry débarque !

Invité à raconter des anecdotes durant sa carrière aux côtés de Rolland Courbis, Christophe Dugarry raconte notamment son transfert avorté à la Juventus en janvier 1999. La Vieille Dame avait alors décidé de jeter son dévolu sur Thierry Henry qui a connu un passage compliqué en Italie.

Après l'annonce du décès de Rolland Courbis, Christophe Dugarry est rendu hommage à celui qui a été son entraîneur aux Girondins de Bordeaux et à l'OM. L'une d'entre elles concerne son transfert avorté à la Juventus en janvier 1999 alors que tout semblait bouclé. Face au refus du joueur de l'OM, la Juve a décidé de miser sur un autre champion du monde 1998 à savoir Thierry Henry comme le rappelle Christophe Dugarry.

Dugarry refuse de signer à la Juve... « On est au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix en Provence, et la veille de match il me dit que je vais signer à la Juventus de Turin. Je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être Champions du Monde six mois avant… Je suis bien à Marseille, tout se passe bien, je suis tranquille, je suis enfin assez stable après mes passages à Milan et Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve, j’appelle Zizou et je lui demande comment ça se passe, s’il va rester. Il me dit que dans six mois il s’en va… Rolland insiste pour que je signe là-bas », se rappelle l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC avant de poursuivre.