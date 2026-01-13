Surprise à l’OM : Transfert imminent à Paris !

Axel Cornic

Surprise de la première partie de saison, Robinio Vaz devrait quitter l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal. Plusieurs sources en France comme en Italie annoncent un transfert imminent vers l’AS Roma, qui devrait débourser près de 25M€ bonus compris pour s’attacher le services de l’attaquant âgé de 18 ans.

Le mercato marseillais est enfin lancé. Alors que tout le monde attendait de voir la première recrue de l’hiver, c’est plutôt un départ qui se précise du côté de l’OM. Annoncé comme l’un des espoirs du club, Robinio Vaz devrait en effet faire ses valises dans les prochains jours.

L’OM peut empocher 25M€ avec le transfert de Vaz L’attaquant, qui a avait réussi à entrer dans la rotation de Roberto De Zerbi cette saison, aurait trouvé un accord pour rejoindre l’AS Roma de Gian Piero Gasperini. Et si certains peuvent regretter le départ d’un grand espoir, l’OM récupérer tout de même une très belle somme, avec une indemnité évalué autour de 25M€.