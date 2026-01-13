Rendez-vous secret : L'OM boucle un transfert !

Axel Cornic

On devrait bientôt assister au premier transfert du mercato hivernal côté Olympique de Marseille, mais pas sur le front des arrivées. Un joueur devrait en effet faire ses valises dans les prochains jours avec Robinio Vaz, surprise de la première partie de saison qui aurait trouvé un accord pour rejoindre l’AS Roma, dans le cadre d’un transfert autour des 25M€.

Cela fait plusieurs semaines que l’on parle du possible départ des deux jeunes talents marseillais que sont Darryl Bakola et Robinio Vaz. C’est ce dernier qui devrait quitter l’OM en premier, puisque plusieurs sources annoncent qu’il aurait trouvé un accord avec l’AS Roma de Gian Piero Gasperini.

Vaz quitte l’OM pour 25M€ D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’attaquant de 18 ans devrait bientôt s’envoler pour la capitale italienne avec l’OM qui devrait récupérer près de 25M€ de ce transfert, bonus compris. Ainsi, il ne devrait pas participer à la rencontre de Coupe de France de ce mardi soir face à Bayeux.