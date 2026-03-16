Kylian Mbappé : Le troll que personne n'attendait

Kylian Mbappé a franchi un cap dans sa vie personnelle. En effet, alors que sa mère Fayza Lamari n'a semblé cessé de l'inciter à passer son permis de conduire, c'est désormais chose faite depuis quelques jours. Ce qui amuse les internautes qui ne cessent de l'épier au volant, inspirant notamment un artiste qui a tourné cette histoire avec humour à la radio.
Souffrant d'une entorse au genou gauche, Kylian Mbappé fait parler de lui dans la presse pour son actualité en dehors des terrains. Sa virée à Paris pour consulter les avis de spécialistes pour son genou, avec au passage des moments privilégiés et intimes avec ce qui semble être sa nouvelle compagne : Ester Exposito. En parallèle, Mbappé a passé avec succès son permis de conduire et a été aperçu à plusieurs reprises au volant d'un véhicule tant à Madrid qu'à Paris dernièrement.
«Le gars avait quand même des Ferrari, des Lamborghini et peut-être même une fusée sans permis»
Kamini a commenté cette actualité avec humour sur les ondes d'Ici Picardie pour la Kamini minute, la « chronique de la joie et de la bonne humeur » si l'on se fie au descriptif fourni à l'antenne par le rappeur et animateur radio en personne. « Kylian Mbappé vient d'obtenir son permis de conduire, bravo Kylian. Ca peut paraître banal pour nous, mais pour lui c'est quand même spécial. Le gars avait quand même des Ferrari, des Lamborghini et peut-être même une fusée sans permis. La question que tout le monde se pose c'est : dans quoi a-t-il passé son permis ? Une Clio, une Peugeot ou directement en Lamborghini ? ».
«Il passe le permis comme nous juste pour comprendre et se dire : « ah, c'est comme ça qu'ils vivent eux»»
« Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas les mêmes priorités. Nous on passe le permis de conduire pour trouver un travail, lui il a gagné 300M€ l'an dernier, c'est deux fois le jackpot du mega Euro million. En gros, il pourrait avoir 6 chauffeurs à vie. Un chauffeur pour le lundi, un chauffeur pour le mardi, un autre pour le mercredi, et un chauffeur spécial pour les soirs de la Ligue des champions. Mais non, il passe le permis comme nous juste pour comprendre et se dire : « ah, c'est comme ça qu'ils vivent eux ». Bravo à Kylian Mbappé pour son permis, apparemment il l'a passé un vendredi. Donc comme on dit, vendredi tout est permis ». a conclu Kamini avant de s'attarder sur la mésaventure au volant de Britney Spears en Californie.