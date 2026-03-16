Kylian Mbappé : Le troll que personne n'attendait

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a franchi un cap dans sa vie personnelle. En effet, alors que sa mère Fayza Lamari n'a semblé cessé de l'inciter à passer son permis de conduire, c'est désormais chose faite depuis quelques jours. Ce qui amuse les internautes qui ne cessent de l'épier au volant, inspirant notamment un artiste qui a tourné cette histoire avec humour à la radio.

Souffrant d'une entorse au genou gauche, Kylian Mbappé fait parler de lui dans la presse pour son actualité en dehors des terrains. Sa virée à Paris pour consulter les avis de spécialistes pour son genou, avec au passage des moments privilégiés et intimes avec ce qui semble être sa nouvelle compagne : Ester Exposito. En parallèle, Mbappé a passé avec succès son permis de conduire et a été aperçu à plusieurs reprises au volant d'un véhicule tant à Madrid qu'à Paris dernièrement.

Fayza (la mère de Kylian Mbappé) en compagnie d’Abubakr, un enfant malade dont la vie a pu être sauvée grâce au soutien de l’association Inspired by KM, fondée par le joueur. ❤️🥹pic.twitter.com/dAQlSKL8Dx — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 15, 2026

«Le gars avait quand même des Ferrari, des Lamborghini et peut-être même une fusée sans permis» Kamini a commenté cette actualité avec humour sur les ondes d'Ici Picardie pour la Kamini minute, la « chronique de la joie et de la bonne humeur » si l'on se fie au descriptif fourni à l'antenne par le rappeur et animateur radio en personne. « Kylian Mbappé vient d'obtenir son permis de conduire, bravo Kylian. Ca peut paraître banal pour nous, mais pour lui c'est quand même spécial. Le gars avait quand même des Ferrari, des Lamborghini et peut-être même une fusée sans permis. La question que tout le monde se pose c'est : dans quoi a-t-il passé son permis ? Une Clio, une Peugeot ou directement en Lamborghini ? ».