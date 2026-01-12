Transfert annoncé, la décision surprise de l’OM !

Alexis Brunet

À mesure que les jours passent, Robinio Vaz s’éloigne de plus en plus de l’OM. L’attaquant est annoncé sur le départ et plus précisément du côté de l’AS Rome et la dernière décision du club phocéen va faire parler. Le joueur de 18 ans ne devrait pas être retenu pour la rencontre de Coupe de France contre Bayeux.

Robinio Vaz finira-t-il la saison à l’OM ? La question se pose car dernièrement les rumeurs s’amplifient autour d’un potentiel départ de l’attaquant marseillais. Les négociations pour sa prolongation de contrat sont gelées et l’AS Rome serait en discussion avec le club phocéen pour le transférer.

Vaz ne devrait pas jouer contre Bayeux Le dossier Robinio Vaz est brûlant actuellement et selon les informations de L’Équipe, l’OM aurait décidé de ne pas le convoquer pour la rencontre face à Bayeux en Coupe de France mardi. Le joueur de 18 ans s’est d’ailleurs entraîné à part dernièrement et cela marquerait son déclassement dans la hiérarchie des attaquants d'après le quotidien sportif.