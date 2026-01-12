Transfert à Paris : C'est validé pour ce phénomène !

Alexis Brunet

Cet hiver, le Paris FC est déterminé à se renforcer pour assurer tranquillement son maintien. Le club de la capitale a déjà fait venir Luca Koleosho de Burnley, mais Mathys Tel serait également dans le viseur des dirigeants parisiens. Cela tombe bien, l’attaquant français serait déterminé à quitter Tottenham rapidement afin de gagner en temps de jeu.

Actuellement, le Paris FC est dans une position assez inconfortable en Ligue 1. Le club de la capitale occupe la 15ème place, à seulement deux points du barragiste, le FC Nantes. Les joueurs de Stéphane Gili doivent donc réaliser une grosse seconde partie de saison sous peine de devoir déjà redescendre en Ligue 2.

Le Paris FC a déjà bouclé un transfert Pour essayer de se maintenir facilement, le Paris FC compte bien utiliser le mercato hivernal. Le club de la capitale souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs et il a d’ailleurs déjà commencé à le faire. Dernièrement, le PFC a bouclé le transfert de Luca Koleosho, jeune attaquant italo-américain de Burnley de 21 ans.