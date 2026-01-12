Transfert à 0€ : Le gros coup annoncé à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, l'OM parvenait à mettre la main sur Angel Gomes, arrivé au terme de son contrat avec le LOSC. Sur le papier, le club phocéen semblait faire un joli coup sportif avec l'Anglais, mais voilà que la réalité du terrain a été décevante. Le joueur de Roberto De Zerbi n'y arrive pas à Marseille et cela pourrait finalement se transformer en joli coup sportif cet hiver.

Avec Elye Wahi, Ismaël Koné et Lilian Brassier, l'OM a montré la saison dernière une grosse intransigeance avec ses recrues. Dès le mercato hivernal, le club phocéen s'est séparé de ses joueurs, arrivés quelques mois plus tôt. Et voilà que l'histoire pourrait se répéter à l'OM. Les regards se tournent actuellement vers Angel Gomes, qui pourrait donc ne pas faire long feu sur la Canebière.

Un avenir loin de l'OM ? Entre l'OM et Angel Gomes, la fin serait imminente. Arrivé l'été dernier, l'Anglais pourrait déjà s'en aller étant donné ses prestations décevantes. Devant vendre avant d'acheter cet hiver, le club phocéen envisagerait donc de se séparer de son milieu de terrain comme l'explique La Provence. De quoi au passage réaliser un joli coup financier. En effet, Gomes est arrivé pour 0€, ce qui va permettre à l'OM de faire une belle plus-value.