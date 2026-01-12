OM : La rupture fracassante envisagée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM l'a montré la saison dernière, le club phocéen n'hésite pas à trancher dans le vif après quelques mois seulement avec ses recrues. C'est ainsi que cet hiver, des joueurs arrivés durant l'été pourraient s'en aller. Angel Gomes serait sur un siège éjectable tandis que Matt O'Riley l'aurait échappé belle.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a obtenu le prêt de Matt O'Riley en provenance de Brighton. Rapidement, le Danois avait su convaincre Roberto De Zerbi, à tel point que les rumeurs annonçaient la volonté du club phocéen de s'offrir définitivement le milieu de terrain. Mais voilà qu'en l'espace de quelques semaines, la tendance a radicalement changé pour O'Riley. Enchainant les performances décevantes, l'Olympien aurait vu sa présence à Marseille être remise en question.

O'Riley en sursis ? Matt O'Riley est aujourd'hui un joueur de l'OM et comme expliqué par La Provence, le Danois devrait bel et bien finir la saison avec le groupe de Roberto De Zerbi. Ça aurait pu toutefois se passer différemment. En effet, selon le quotidien régional, la direction marseillaise aurait envisagé de rompre le prêt d'O'Riley en ce mois de janvier. Ce dernier aurait donc eu chaud...