OM : La rupture fracassante envisagée !

L'OM l'a montré la saison dernière, le club phocéen n'hésite pas à trancher dans le vif après quelques mois seulement avec ses recrues. C'est ainsi que cet hiver, des joueurs arrivés durant l'été pourraient s'en aller. Angel Gomes serait sur un siège éjectable tandis que Matt O'Riley l'aurait échappé belle.
Lors du dernier mercato estival, l'OM a obtenu le prêt de Matt O'Riley en provenance de Brighton. Rapidement, le Danois avait su convaincre Roberto De Zerbi, à tel point que les rumeurs annonçaient la volonté du club phocéen de s'offrir définitivement le milieu de terrain. Mais voilà qu'en l'espace de quelques semaines, la tendance a radicalement changé pour O'Riley. Enchainant les performances décevantes, l'Olympien aurait vu sa présence à Marseille être remise en question.
O'Riley en sursis ?
Matt O'Riley est aujourd'hui un joueur de l'OM et comme expliqué par La Provence, le Danois devrait bel et bien finir la saison avec le groupe de Roberto De Zerbi. Ça aurait pu toutefois se passer différemment. En effet, selon le quotidien régional, la direction marseillaise aurait envisagé de rompre le prêt d'O'Riley en ce mois de janvier. Ce dernier aurait donc eu chaud...
« Il faudra surveiller la situation »
Récemment, c'est Florent Germain qui s'était exprimé sur l'avenir de Matt O'Riley à l'OM. Le journaliste RMC expliquait : « Il y a un joueur qui a un peu moins la cote ces derniers temps et pourtant l’OM était très content de l'avoir recruté cet été, c’est Matt O’Riley. Il est très décevant depuis deux mois. Je ne peux pas affirmer qu’il va faire de vieux os à l’OM. Il faudra surveiller sa situation ».