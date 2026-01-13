Départ du PSG : Ousmane Dembélé sort du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleines discussions avec le PSG afin de lui permettre de rallonger son contrat actuel avec une jolie rémunération salariale de par son nouveau statut de Ballon d'or, Ousmane Dembélé aurait refusé les premières avances de sa direction. Un désaccord qui laisse présager une éventuelle rupture ? Dembélé a dit ses vérités à l'étranger.

Et si Ousmane Dembélé n'acceptait pas de prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2028 au PSG ? En fin de semaine dernière, Foot Mercato dévoilait qu'une offre parisienne assortie d'un salaire annuel de 30M€ aurait été repoussée par le Ballon d'or 2025 et son entourage, insatisfaits de la proposition du comité directeur du Paris Saint-Germain.

«Si ça va finir par se régler ? Pas sûr, je n'en suis pas sûr non» Présent sur le plateau de l'émission L'Equipe du soir vendredi, le journaliste Loïc Tanzi jetait un froid sur la continuité d'Ousmane Dembélé au PSG au vu de la tournure prise par les évènements. « On n'a pas les chiffres, ce qu'on sait ce que ça discute depuis quelques mois déjà. Ils sont très loin d'un accord. Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé qui veut un salaire à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur qui a gagné le Ballon d'or. Si ça va finir par se régler ? Pas sûr, je n'en suis pas sûr non ».