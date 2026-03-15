Mercato - OM : «Je voulais finir à Marseille...», une surprise de dernière minute après les larmes ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a rompu son histoire avec un joueur emblématique de son club il y a quelques années de cela. Une séparation soudaine que le principal concerné n'avait pas senti venir, mais qui serait susceptible de ne pas totalement appartenir au passé. D'autant plus qu'il n'a pas encore décidé de raccrocher. Explications.

Il avait signé un contrat à « vie » avec l'Olympique de Marseille quelques mois plus tôt en pleine période de crise sanitaire liée au Covid-19. Mais son aventure dans la cité phocéenne touchait à sa fin. Par le biais d'un point final ? Rien n'est moins sûr puisque son retour une fois sa carrière terminée au sein de l'organigramme du club marseillais est une possibilité plus que probable et il en a déjà parlé en interview avec la chaîne L'Equipe notamment.

🗣️ L'anecdote de Dimitri Payet sur Marcelo Bielsa 😂 :



"Un jour, je fais une séance, où je ne suis pas dedans. Dernier ballon, je mets un petit pont, frappe en lucarne. Le traducteur dit : 'Magnifique Dim'.



Bielsa répond : 'tu as dit quoi ? Allez tout le monde au vestiaire'.… pic.twitter.com/OfztiHUJNR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 14, 2026

«Je ne savais pas que l'histoire allait s'arrêter» Cependant, Dimitri Payet ne s'attendait pas à ce que son histoire prenne fin au printemps 2023. C'est la confidence effectuée par le principal intéressé lors d'un échange avec le journaliste Smaïl Bouabdellah pour Ligue 1 Vintage. « Le dernier match au Vélodrome ? Oui, c'est Angers où on gagne 3-1, je marque le premier si je ne dis pas de bêtises. C'est mon dernier but pour l'OM et mon dernier match au Vélodrome. Je ne savais pas que l'histoire allait s'arrêter quelque temps après, non ». Pour rappel, Payet s'était présenté en conférence de presse en pleurs au moment de communiquer sur cette séparation.