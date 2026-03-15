Mercato - OM : «Je voulais finir à Marseille...», une surprise de dernière minute après les larmes ?

L'Olympique de Marseille a rompu son histoire avec un joueur emblématique de son club il y a quelques années de cela. Une séparation soudaine que le principal concerné n'avait pas senti venir, mais qui serait susceptible de ne pas totalement appartenir au passé. D'autant plus qu'il n'a pas encore décidé de raccrocher. Explications.
Il avait signé un contrat à « vie » avec l'Olympique de Marseille quelques mois plus tôt en pleine période de crise sanitaire liée au Covid-19. Mais son aventure dans la cité phocéenne touchait à sa fin. Par le biais d'un point final ? Rien n'est moins sûr puisque son retour une fois sa carrière terminée au sein de l'organigramme du club marseillais est une possibilité plus que probable et il en a déjà parlé en interview avec la chaîne L'Equipe notamment.
«Je ne savais pas que l'histoire allait s'arrêter»
Cependant, Dimitri Payet ne s'attendait pas à ce que son histoire prenne fin au printemps 2023. C'est la confidence effectuée par le principal intéressé lors d'un échange avec le journaliste Smaïl Bouabdellah pour Ligue 1 Vintage. « Le dernier match au Vélodrome ? Oui, c'est Angers où on gagne 3-1, je marque le premier si je ne dis pas de bêtises. C'est mon dernier but pour l'OM et mon dernier match au Vélodrome. Je ne savais pas que l'histoire allait s'arrêter quelque temps après, non ». Pour rappel, Payet s'était présenté en conférence de presse en pleurs au moment de communiquer sur cette séparation.
«Si je rajoute un dernier maillot après celui de Vasco de Gama ? (rires) Ecoute, ma carrière n'est pas terminée»
D'autant plus que la volonté première de Dimitri Payet était de raccrocher les crampons en tant que joueur de l'OM. Pour autant, rien n'est terminé et à la fin de son interview au milieu des maillots emblématiques qu'il a porté au fil de carrière, l'ex-milieu offensif de l'Olympique de Marseille (2013-2015 puis 2017-2023) a laissé entendre qu'une dernière tunique pourrait faire son apparition. « Poursuivre un peu plus à Marseille ? Même pas continuer un peu, j'avais clairement en tête de finir ma carrière à Marseille. (...) Si je rajoute un dernier maillot après celui de Vasco de Gama ? (rires) Ecoute, ma carrière n'est pas terminée. Elle se terminera quand je l'aurai décidé ».