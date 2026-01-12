Séparation avec Kylian Mbappé : C’est déjà validé !

Cet hiver, le Real Madrid a bouclé un départ. Le club de Kylian Mbappé a envoyé Endrick en prêt à l’OL. L’international auriverde a d’ailleurs pu disputer ses premières minutes ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. Et le buteur de 19 ans a répondu aux grandes attentes placées en lui chez les Gones.
L’OL a accueilli son nouveau buteur pour la seconde partie de saison il y a quelques jours déjà. Le club rhodanien a enregistré le prêt d’Endrick. Bloqué par la concurrence de Kylian Mbappé, l’international auriverde n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso. Le Brésilien a donc choisi la Ligue 1 pour se relancer à six mois de la Coupe du monde 2026.
Endrick est déjà validé à l'OL
Comme le rapporte AS, Endrick a d’ailleurs déjà répondu aux attentes élevées placées en lui. L’attaquant de 19 ans a disputé ses premières minutes sous les couleurs de l’OL ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France et a ouvert son compteur (1-2). Le Brésilien a ainsi offert la victoire aux siens. On commencerait ainsi déjà à louer les prestations du prodige du Real Madrid.
Le Real Madrid annonce du lourd avec son prêt
Reste maintenant à voir si Endrick saura maintenir ce cap. L’international auriverde a en tout cas convaincu pour ses débuts. Au Real Madrid, on estimait que le buteur brésilien était capable de marquer entre 12 et 15 buts en seconde partie de saison. Et pour l’instant, Endrick a bien démarré son aventure à l’OL.