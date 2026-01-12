Séparation avec Kylian Mbappé : C’est déjà validé !

Pierrick Levallet

Cet hiver, le Real Madrid a bouclé un départ. Le club de Kylian Mbappé a envoyé Endrick en prêt à l’OL. L’international auriverde a d’ailleurs pu disputer ses premières minutes ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. Et le buteur de 19 ans a répondu aux grandes attentes placées en lui chez les Gones.

L’OL a accueilli son nouveau buteur pour la seconde partie de saison il y a quelques jours déjà. Le club rhodanien a enregistré le prêt d’Endrick. Bloqué par la concurrence de Kylian Mbappé, l’international auriverde n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso. Le Brésilien a donc choisi la Ligue 1 pour se relancer à six mois de la Coupe du monde 2026.

Endrick est déjà validé à l'OL Comme le rapporte AS, Endrick a d’ailleurs déjà répondu aux attentes élevées placées en lui. L’attaquant de 19 ans a disputé ses premières minutes sous les couleurs de l’OL ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France et a ouvert son compteur (1-2). Le Brésilien a ainsi offert la victoire aux siens. On commencerait ainsi déjà à louer les prestations du prodige du Real Madrid.