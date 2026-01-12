Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un fiasco !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Remis de son entorse du genou gauche, le numéro 10 de Xabi Alonso est entré en jeu en fin de match, avant d'empêcher ses coéquipiers de rendre hommage aux Blaugrana. Après les festivités du Barça, Kylian Mbappé s'est fait clasher par la presse espagnole.

Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont disputés la Supercoupe d'Espagne. Et finalement, ce sont les Blaugrana qui ont été sacrés au stade Roi-Abdallah de Djeddah, l'ayant emporté 3-2 contre les Merengue.

«C'est un geste de mauvais perdant» Entré en jeu à la 76ème minute de jeu lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne, Kylian Mbappé a été impuissant face au FC Barcelone. Et d'après Alfredo Martínez - journaliste de la Onda Cero, le numéro 10 du Real Madrid aurait empêché ses coéquipiers de faire une haie d'honneur pour rendre hommage à la bande à Lamine Yamal après le coup de sifflet final du Clasico.