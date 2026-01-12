Kylian Mbappé irrespectueux : Le tacle de Barcelone après la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le FC Barcelone a donc remporté la Supercoupe d'Espagne en battant le Real Madrid (3-2). Une rencontre suite à laquelle une polémique a éclaté... à cause de Kylian Mbappé. En effet, le Français a été filmé en train d'inciter ses coéquipiers à ne pas faire de haie d'honneur. Un geste qui fait beaucoup de bruit en Espagne et Joan Laporta, président du Barça, n'a pas été tendre avec Mbappé.

Alors que le pensait blessé pour 3 semaines, Kylian Mbappé a finalement bel et bien joué ce dimanche face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Entré en fin de match, le Français n'a toutefois pas pu empêcher le revers des Merengue (3-2). Et voilà qu'après la défaite, Mbappé était énervé. A tel point qu'il a refusé de faire la haie d'honneur traditionnelle aux Blaugrana, demandant par la même occasion à ses coéquipiers de l'imiter.

« Dans la victoire et dans la défaite, il faut être respectueux » Le geste de Kylian Mbappé n'est clairement pas passé inaperçu et voilà qu'il est aujourd'hui très critiqué pour cela. Le manque de respect du joueur du Real Madrid a même fait réagir le président du FC Barcelone. Pour RAC 1, Joan Laporta a confié : « Ce qu'il a fait me surprend. Dans la victoire et dans la défaite, il faut être respectueux ».