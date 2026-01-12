Kylian Mbappé en couple : «Ça a matché» avec une influenceuse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, la vie amoureuse de Kylian Mbappé a fait parler. En effet, sur les réseaux sociaux, il a été annoncé que la star du Real Madrid et de l’équipe de France avait eu un date avec Isabeau De la Tour, influenceuse et ancienne candidate de la télé-réalité. Depuis, tout le monde cherche à savoir si Mbappé est désormais en couple. Des précisions ont alors été apportées.

Kylian Mbappé se rapprocherait-il d’une nouvelle influenceuse ? Dernièrement, il était question d’un début d’histoire avec Isabeau De la Tour. C’est Aqababe qui avait révélé le rendez-vous secret entre les deux, expliquant : « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau, et ils sont sortis du restaurant ensemble ».

« C’était vraiment private, en mode date » « Je ne suis pas là à vous dire quoi ou qu’est-ce, je ne sais pas s’il lui a fait des choses ou quoi, je ne peux pas vous dire. Je n’étais pas avec eux. Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout. C’était vraiment private, en mode date », expliquait-il ensuite concernant cette histoire entre Kylian Mbappé et Isabeau De la Tour.