Kylian Mbappé en couple : «Ça a matché» avec une influenceuse !

Au cours des derniers jours, la vie amoureuse de Kylian Mbappé a fait parler. En effet, sur les réseaux sociaux, il a été annoncé que la star du Real Madrid et de l’équipe de France avait eu un date avec Isabeau De la Tour, influenceuse et ancienne candidate de la télé-réalité. Depuis, tout le monde cherche à savoir si Mbappé est désormais en couple. Des précisions ont alors été apportées.
Kylian Mbappé se rapprocherait-il d’une nouvelle influenceuse ? Dernièrement, il était question d’un début d’histoire avec Isabeau De la Tour. C’est Aqababe qui avait révélé le rendez-vous secret entre les deux, expliquant : « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau, et ils sont sortis du restaurant ensemble ».
« C’était vraiment private, en mode date »
« Je ne suis pas là à vous dire quoi ou qu’est-ce, je ne sais pas s’il lui a fait des choses ou quoi, je ne peux pas vous dire. Je n’étais pas avec eux. Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout. C’était vraiment private, en mode date », expliquait-il ensuite concernant cette histoire entre Kylian Mbappé et Isabeau De la Tour.
« Vous attendez pas à un couple »
Qu’en est-il exactement de ce potentiel couple entre le joueur du Real Madrid et l’influenceuse ? Sur Instagram, Aqababe a de nouveau été interrogé sur Kylian Mbappé, expliquant alors : « Du nouveau avec Mbappé et Isabeau ? De ce que j’ai appris récemment, il se sont fait un date pour du professionnel de base. Ça a matché entre eux, mais sans plus ! Donc vous attendez pas à un couple ».