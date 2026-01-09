Kylian Mbappé : Le coup de fil surprise après le licenciement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours maintenant, le SM Caen prenait une grande décision. En effet, la formation détenue par Kylian Mbappé faisait le choix de se séparer de son entraîneur, Maxime d’Ornano, afin de le remplacer par Gaël Clichy. Un licenciement appris par certains au téléphone et à la surprise générale.

Le 29 décembre dernier, le SM Caen de Kylian Mbappé officialisait une grande nouvelle : le licenciement de son entraîneur, Maxime d’Ornano. « Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison », pouvait-on lire dans le communiqué normand, qui a ensuite nommé Gaël Clichy sur le banc de touche.

« Ziad Hammoud me passe un coup de fil pour m'annoncer qu'ils s'en séparaient » Président du groupe de supporters MNK96, Christophe Vaucelle avait d’ailleurs été mis au courant de ce licenciement de Maxime d’Ornano par le président du SM Caen en personne. En effet, alors qu’il avait rencontré Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, quelques jours plus tôt, il a confié pour Allo Malherbe : « Après cette réunion, on pensait qu'ils garderaient Maxime d'Ornano. Et puis surprise lundi (le 29 décembre), Ziad Hammoud me passe un coup de fil pour m'annoncer qu'ils s'en séparaient ».