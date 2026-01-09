Kylian Mbappé : Le coup de fil surprise après le licenciement !

Il y a quelques jours maintenant, le SM Caen prenait une grande décision. En effet, la formation détenue par Kylian Mbappé faisait le choix de se séparer de son entraîneur, Maxime d’Ornano, afin de le remplacer par Gaël Clichy. Un licenciement appris par certains au téléphone et à la surprise générale.
Le 29 décembre dernier, le SM Caen de Kylian Mbappé officialisait une grande nouvelle : le licenciement de son entraîneur, Maxime d’Ornano. « Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison », pouvait-on lire dans le communiqué normand, qui a ensuite nommé Gaël Clichy sur le banc de touche.
« Ziad Hammoud me passe un coup de fil pour m'annoncer qu'ils s'en séparaient »
Président du groupe de supporters MNK96, Christophe Vaucelle avait d’ailleurs été mis au courant de ce licenciement de Maxime d’Ornano par le président du SM Caen en personne. En effet, alors qu’il avait rencontré Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, quelques jours plus tôt, il a confié pour Allo Malherbe : « Après cette réunion, on pensait qu'ils garderaient Maxime d'Ornano. Et puis surprise lundi (le 29 décembre), Ziad Hammoud me passe un coup de fil pour m'annoncer qu'ils s'en séparaient ».
Les explications du SM Caen !
Président du SM Caen, Ziad Hammoud s’était d’ailleurs expliqué publiquement sur ce choix de se séparer de Maxime d’Ornano. C’est ainsi qu'il avait confié : « Notre place au classement n'est pas celle que l'on ambitionnait et le plaisir qu'on s'était donné comme but de donner aux spectateurs et aux partenaires du club d'un point de vue contenu de jeu n'était pas là. On avait le choix entre effectivement se borner à la stabilité qui aurait été beaucoup plus simple ou prendre des initiatives et essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison. On a choisi l'option deux quitte à paraître effectivement un petit peu instable ».