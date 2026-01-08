Mercato - PSG : Le craquage à 65M€ !

Alexis Brunet

Comme le Real Madrid, le PSG faisait partie des clubs très intéressés par Dayot Upamecano. Malheureusement, Paris va devoir faire une croix sur le Français, qui s’apprête à prolonger avec le Bayern Munich. Les dirigeants allemands ont fini par craquer face aux exigences du défenseur central et une clause libératoire de 65M€ a été insérée à son contrat. Elle sera valable à l’été 2027.

Depuis un moment, le PSG a fait du recrutement de joueurs français une priorité. Le club de la capitale a d’ailleurs un nouveau joueur de Didier Deschamps sur sa liste et il s’agit de Dayot Upamecano. Le défenseur central est en fin de contrat l’été prochain avec le Bayern Munich mais cela s’apprête à changer.

Upamecano va prolonger D’après les informations de L’Équipe, le Bayern Munich aurait enfin trouvé un accord avec Dayot Upamecano pour une prolongation de contrat et cela serait imminent. Ce dernier sera alors lié avec la formation allemande jusqu’à l’été 2030 ou 2031 et il touchera un salaire de 20M€ par saison. Une belle augmentation car jusqu’alors il n’émargeait qu’à 10M€.