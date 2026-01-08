Mercato : Le salaire XXL qui dégoûte le PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG se montrait très intéressé par Dayot Upamecano, qui arrive en fin de contrat l’été prochain au Bayern Munich. Malheureusement pour le club de la capitale, le défenseur central va finalement prolonger l’aventure en Allemagne. Il devrait signer jusqu’en 2030 ou 2031 et son salaire sera doublé et passera à 20M€ par saison.

Alors qu’Illia Zabarnyi est arrivé au PSG l’été dernier, le club de la capitale chercherait également à recruter un défenseur central lors du prochain mercato estival. Dayot Upamecano faisait notamment partie des pistes parisiennes, mais son transfert ne sera finalement pas possible.

Upamecano va prolonger au Bayern Munich ! D’après les informations de L’Équipe, Dayot Upamecano va finalement prolonger au Bayern Munich et l’officialisation serait imminente. Il devrait signer un nouveau bail jusqu’au 30 juin 2030 ou 2031 et la formation allemande a mis le paquet pour l’éloigner du PSG. En effet, le défenseur central va toucher une prime à la signature de 20M€ et une clause libératoire de 65M€, valable dès l’été 2027, a été ajouté à son contrat.