«Trop co*» avec Kylian Mbappé, il s’emporte en direct !

Blessé au genou, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques à cause de ce couac. En effet, le buteur du Real Madrid est pointé du doigt pour avoir forcé sur son corps afin d’atteindre le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile. Face à ces attaques, Vincent Moscato est monté au créneau pour défendre Mbappé.

L’année 2026 a très mal débuté pour Kylian Mbappé. En effet, la star du Real Madrid a été touchée au genou, l’obligeant à rester sur la touche un moment. Une blessure qui fait toutefois polémique du côté de l’Espagne. La raison ? Mbappé est accusé d’avoir forcé sur son genou et d’avoir joué avec des douleurs fin 2025 alors qu’il était en chasse du record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile avec la Casa Blanca.

« On n’est pas dur, c’est qu’on est trop con surtout » Au micro de RMC, Vincent Moscato a réagi à ces critiques contre Kylian Mbappé à propos de sa blessure. S’emportant face aux attaques dont est victime le joueur du Real Madrid, il a balancé : « Est-ce qu’on est trop dur avec Mbappé ? On n’est pas dur, c’est qu’on est trop con surtout. Beaucoup trop con. Il n’y a pas que des cons dans les supporters espagnols, mais je pense que tous les cons y sont. Sincèrement, on demande à un champion de maitriser son jeu, de battre des records et lui doit battre le record de Ronaldo. Mais si tu ne forces pas, tu ne bats pas le record… Il faut qu’il se mette au niveau du record de Chimbonda ? Là, normalement, il ne va pas se blesser ».