«Trop co*» avec Kylian Mbappé, il s’emporte en direct !

Blessé au genou, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques à cause de ce couac. En effet, le buteur du Real Madrid est pointé du doigt pour avoir forcé sur son corps afin d’atteindre le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile. Face à ces attaques, Vincent Moscato est monté au créneau pour défendre Mbappé.
L’année 2026 a très mal débuté pour Kylian Mbappé. En effet, la star du Real Madrid a été touchée au genou, l’obligeant à rester sur la touche un moment. Une blessure qui fait toutefois polémique du côté de l’Espagne. La raison ? Mbappé est accusé d’avoir forcé sur son genou et d’avoir joué avec des douleurs fin 2025 alors qu’il était en chasse du record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile avec la Casa Blanca.
« On n’est pas dur, c’est qu’on est trop con surtout »
Au micro de RMC, Vincent Moscato a réagi à ces critiques contre Kylian Mbappé à propos de sa blessure. S’emportant face aux attaques dont est victime le joueur du Real Madrid, il a balancé : « Est-ce qu’on est trop dur avec Mbappé ? On n’est pas dur, c’est qu’on est trop con surtout. Beaucoup trop con. Il n’y a pas que des cons dans les supporters espagnols, mais je pense que tous les cons y sont. Sincèrement, on demande à un champion de maitriser son jeu, de battre des records et lui doit battre le record de Ronaldo. Mais si tu ne forces pas, tu ne bats pas le record… Il faut qu’il se mette au niveau du record de Chimbonda ? Là, normalement, il ne va pas se blesser ».
« Dès fois, il faut que les mecs restent à leur place »
« Le record de Mbappé, quand il a des records, ça veut dire que le Real marque des buts, gagne. C’est lié. Les buts de Mbappé font gagner le Real. Et un Mbappé qui marque et veut marquer encore plus fait que le Real va regagner la Ligue des Champions. Les supporters s’inquiètent de l’initiative de Mbappé de vouloir jouer les matchs. Mais il y a un accord avec le médecin ! Il n’est pas tout seul. Dès fois, il faut que les mecs restent à leur place. Dans la vie, il faut savoir rester à ta place. Il faut arrêter, ils ne sont pas contents d’avoir ce mec. C’est le café du commerce, ça voit de la sangria toute la journée », a ensuite balancé Vincent Moscato.