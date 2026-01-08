Zidane, le plan drague qui tombe à l'eau

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a joué les agents le temps d'un match. En quart de finale retour de Ligue des champions entre Manchester United et le Real Madrid un soir de printemps 2003, Zizou démarchait David Beckham pour qu'il le rejoigne à la Casa Blanca. Une opération qui s'est déroulée à l'été alors que l'Anglais avait éconduit la demande de Zidane.

Peu avant la décision de Sir Alex Ferguson de se séparer de David Beckham au cours du mercato estival de 2003, Manchester United accueillait le Real Madrid à Old Trafford pour le compte du quart de finale retour de la Ligue des champions (4-3). L'occasion pour David Beckham, qui débutait le match sur le banc des remplaçants, de croiser la route de sa future équipe.

«Tu viens à Madrid ?» Dans son documentaire intitulé Beckham diffusé sur la plateforme de streaming Netflix, la star du football anglais a raconté comment Zinedine Zidane l'a accosté en fin de match pour lui demander de le rejoindre au Real Madrid. « Zidane est venu me voir. Il ne parle pas vraiment anglais Zizou, et ne parle pas beaucoup tout court en temps normal. Il m'a approché, on s'est serré la main et il a lâché : « Tu viens à Madrid ? ». Et j'étais en mode : « Est-ce que Zizou vient de me demander ça ? ». J'adore ce moment ».