Mariage avec Zidane : Sa folle demande en plein repas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir passé cinq saisons à la Juventus et échoué à plusieurs reprises en finale de Ligue des champions, Zinedine Zidane décidait de franchir un palier en rejoignant l'institution merengue. Pour ce faire, le président Florentino Pérez l'a approché au cours d'un gala sur Le Rocher. Plus de deux décennies plus tard, Zizou raconte.

Zinedine Zidane entrait dans l'histoire à l'été 2001 en devenant le transfert le plus cher qui n'ait jamais été convenu entre deux clubs. Quittant la Juventus pour le Real Madrid, le champion du monde 98 partait pour 500M de francs, soit 76M€. Rien que ça.

«Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas» Cette opération a pu se réaliser en coulisses grâce notamment à un gala à Monaco auquel Zinedine Zidane et le président du Real Madrid Florentino Pérez ont tous deux assistés. Pour L'Equipe, une discussion remontant à juin 2022 avec le quotidien sportif dans le cadre de son 50ème anniversaire, Zizou passait aux aveux. « Vous souvenez-vous du premier rendez-vous ? Bien sûr. C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui ».