Mercato : L’OM se fait snober par un de ses propres cracks !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Considéré comme un de ses plus grands espoirs par l’OM, Darryl Bakola a reçu une offre de prolongation il y a un mois, le joueur de son 18e anniversaire. Une proposition à laquelle le milieu de terrain n’a toujours pas répondu et désormais, Marseille n’écarte pas la possibilité de s’en séparer cet hiver.

Comme Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola a récemment reçu une offre de prolongation de la part de l’OM. Âgé lui aussi de 18 ans, le milieu de terrain a été titularisé à la surprise générale face à Newcastle (2-1) en Ligue des champions le 25 novembre dernier, preuve de la confiance que lui accorde le club et Roberto De Zerbi.

Bakola vers un départ de l’OM ? Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027, des négociations sont en cours dans l’optique d’une prolongation. Foot Mercato indiquait que l’OM attendait une réponse rapide, autrement, un départ dès cet hiver n’est pas à exclure. Ce que confirme RMC Sport, car Marseille n’a plus de nouvelle de Darryl Bakola.