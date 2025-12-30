OM : Une nouvelle bagarre annoncée ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille s’est montré très actif lors du dernier mercato estival, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui a débarqué. Mais ce n’est pas fini, puisque le club phocéen souhaiterait s’attacher les services de l’un des talents les plus suivis du moment, avec Nathan De Cat, milieu central belge qui évolue actuellement à Anderlecht.

Quel sera le prochain gros coup à Marseille ? Medhi Benatia et Pablo Longoria ont réussi à offrir plusieurs renforts très intéressants à Roberto De Zerbi, comme avec Arthur Vermeeren. Arrivé en prêt du RB Leipzig, l’international belge est rapidement devenu un cadre de l’OM, qui pourrait bien lever son option d’achat.

De Cat, le nouveau crack belge Mais la colonie belge pourrait bien s’agrandir lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM serait tombé sous le charme de Nathan De Cat, grande révélation de cette première partie de saison en Jupiler Pro League. A seulement 17 ans, il est déjà devenu un titulaire indiscutable à Anderlecht.