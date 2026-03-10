C'est fini pour Zidane, Kylian Mbappé va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien ?

L'été prochain, il est fort probable que le Real Madrid se mette à nouveau en quête d'un nouvel entraîneur. Et pour cause, la situation d'Alvaro Arbeloa semble scellée et en coulisses, le club merengue travaillerait déjà au recrutement d'un coach. Le rêve de Florentino Pérez d'attirer Zinédine Zidane paraît toutefois inatteignable, mais Kylian Mbappé devrait bien connaître le futur coache madrilène.
La saison du Real Madrid pourrait laisser des traces. Sauf miracle en Ligue des champions, le club merengue devrait connaître une saison blanche puisque le FC Barcelone dispose d'une petite avance en Liga tandis que la Coupe du Roi est déjà terminée depuis longtemps et une élimination contre Albacete en début d'année. Par conséquent, le poste d'Alvaro Arbeloa est plus que jamais menacé au point que l'arrivée d'un nouveau coach soit déjà étudiée au Real Madrid.
Le rêve Zidane est terminé au Real Madrid
Et selon les informations d'ESPN, Florentino Pérez rêve d'un nouveau retour de Zinedine Zidane, qui serait son troisième. Mais comme le stipule le média, ce rêve est fini puisque Zizou aurait déjà un accord avec la FFF en vue de succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde. En effet, si rien n'est officiel, le Ballon d'Or 1998 est l'immense favori pour devenir sélectionneur des Bleus. Il est même l'unique candidat, ce qui en dit long sur sa situation.
Deux coaches que Mbappé connaît bien sont en concurrence ?
Par conséquent, le Real Madrid a activé d'autres options pour son banc de touche, et les deux favoris sont bien connus par Kylian Mbappé puisqu'il s'agit de Mauricio Pochettino et d'Unai Emery. Le capitaine de l'équipe de France a effectivement côtoyé ces deux entraîneurs au PSG, le premier pendant un an et demi entre janvier 2021 et l'été 2022. L'actuel sélectionneur des Etats-Unis est d'ailleurs le grand favori pour devenir l'entraîneur du Real Madrid selon ESPN. Concernant Unai Emery, qui réalise des miracles à Aston Villa, il était l'entraîneur du PSG lorsque Kylian Mbappé est arrivé en provenance de l'AS Monaco en 2017. Mais l'Espagnol était parti l'été suivant. Quoi qu'il en soit, le Bondynois pourrait bien retrouver un coach qu'il a déjà connu.