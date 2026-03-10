C'est fini pour Zidane, Kylian Mbappé va retrouver un entraîneur qu'il connaît bien ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, il est fort probable que le Real Madrid se mette à nouveau en quête d'un nouvel entraîneur. Et pour cause, la situation d'Alvaro Arbeloa semble scellée et en coulisses, le club merengue travaillerait déjà au recrutement d'un coach. Le rêve de Florentino Pérez d'attirer Zinédine Zidane paraît toutefois inatteignable, mais Kylian Mbappé devrait bien connaître le futur coache madrilène.

La saison du Real Madrid pourrait laisser des traces. Sauf miracle en Ligue des champions, le club merengue devrait connaître une saison blanche puisque le FC Barcelone dispose d'une petite avance en Liga tandis que la Coupe du Roi est déjà terminée depuis longtemps et une élimination contre Albacete en début d'année. Par conséquent, le poste d'Alvaro Arbeloa est plus que jamais menacé au point que l'arrivée d'un nouveau coach soit déjà étudiée au Real Madrid.

🚨| Le RETOUR de Zidane au Real Madrid serait le PLUS GRAND RÊVE de Florentino Perez, cependant il aurait déjà donné son accord pour entraîner la France. @espn ✅🇫🇷 pic.twitter.com/520T5IJmDe — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 9, 2026

Le rêve Zidane est terminé au Real Madrid Et selon les informations d'ESPN, Florentino Pérez rêve d'un nouveau retour de Zinedine Zidane, qui serait son troisième. Mais comme le stipule le média, ce rêve est fini puisque Zizou aurait déjà un accord avec la FFF en vue de succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde. En effet, si rien n'est officiel, le Ballon d'Or 1998 est l'immense favori pour devenir sélectionneur des Bleus. Il est même l'unique candidat, ce qui en dit long sur sa situation.