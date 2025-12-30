Rabiot enfin remplacé à l’OM ? L’énorme menace annoncée à l’étranger !

Axel Cornic

Le mercato hivernal s’annonce déjà chargé pour l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi semble attendre plusieurs renforts. C’est le cas au milieu de terrain, puisque les médias italiens ont récemment relancé la piste menant à Lazar Samardžić, international serbe de 23 ans qui avait déjà été évoqué à la fin de l’été dernier pour remplacer Adrien Rabiot.

Le mercato va ouvrir ses portes dans seulement quelques heures et tout le monde attend de connaitre la première recrue de l’OM. Elle pourrait bien venir de Serie A, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent avoir décidé de relancer une ancienne piste.

Le retour de la piste Samardžić Elle mènerait à Lazar Samardžić, qui aurait déjà pu rejoindre l’OM dans les tout derniers jours du dernier mercato estival. L’international serbe, semblait en effet pouvoir être l’homme parfait pour remplacer un Adrien Rabiot mis à la porte après la bagarre avec Jonathan Rowe. Il est finalement resté à l’Atalanta, où il ne joue pourtant pas beaucoup et pourrait donc partir au mois de janvier.