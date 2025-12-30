PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : La décision choc !

Pierrick Levallet

En quête d’un renfort en défense, le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait en effet un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich. Le Real Madrid de Kylian Mbappé était également annoncé sur le coup. Mais les Merengue se seraient finalement retirés du dossier.

Et si le PSG profitait d’une excellente opportunité sur le mercato pour préparer la succession de Marquinhos ? Le club de la capitale serait en effet intéressé par le profil de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich, même si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation n’était pas à écarter.

Le PSG concurrencé par le Real Madrid pour Upamecano ? Le défenseur central de 27 ans avait toutefois l’embarras du choix pour son avenir il y a encore quelques jours. En plus du PSG, le Real Madrid était également annoncé sur le coup. Kylian Mbappé n’était pas contre voir son coéquipier en équipe de France débarquer dans la capitale espagnole à l’issue de la saison.