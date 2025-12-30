PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : La décision choc !

En quête d’un renfort en défense, le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait en effet un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich. Le Real Madrid de Kylian Mbappé était également annoncé sur le coup. Mais les Merengue se seraient finalement retirés du dossier.
Et si le PSG profitait d’une excellente opportunité sur le mercato pour préparer la succession de Marquinhos ? Le club de la capitale serait en effet intéressé par le profil de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich, même si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation n’était pas à écarter.
Le PSG concurrencé par le Real Madrid pour Upamecano ?
Le défenseur central de 27 ans avait toutefois l’embarras du choix pour son avenir il y a encore quelques jours. En plus du PSG, le Real Madrid était également annoncé sur le coup. Kylian Mbappé n’était pas contre voir son coéquipier en équipe de France débarquer dans la capitale espagnole à l’issue de la saison.
Le Real Madrid s'est retiré de la course
Mais d’après les informations de SPORT, le Real Madrid aurait décidé à la surprise générale de lâcher l’affaire pour Dayot Upamecano. Le club madrilène ne serait plus dans la course pour Ibrahima Konaté non plus. La Casa Blanca ne devrait donc plus concurrencer le PSG sur les deux dossiers. Une aubaine pour les Rouge-et-Bleu, qui suivent de près l’évolution des négociations entre les deux défenseurs et leurs clubs respectifs (le Bayern Munich et Liverpool).