Karim Benzema : Transfert parfait annoncé à l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL tient déjà sa première recrue de l’hiver. La semaine dernière, le club rhodanien a officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt. L’attaquant de 19 ans a quitté le Real Madrid pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Et parmi les motivations qui ont poussé le Brésilien à choisir les Gones, on retrouverait notamment le fait que Karim Benzema y a été formé.

L’OL tient son nouvel attaquant de pointe ! La semaine dernière, la formation lyonnaise a officialisé la venue d’Endrick en prêt. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, le Brésilien a choisi d’essayer de se relancer loin de la capitale espagnole à 6 mois de la Coupe du monde 2026. Et plusieurs motivations ont poussé l’international auriverde à opter pour le club rhodanien.

Endrick dans les pas de Benzema à l'OL ? Comme le rapporte AS, l’OL est une équipe où beaucoup de joueurs brésiliens ont brillé ces dernières années. Juninho, Cris, Michel Bastos ou encore Claudio Caçapa ont laissé un très bon souvenir dans le Rhône, et cela aurait pesé dans la balance. De plus, Endrick s’est laissé tenté par le fait que Karim Benzema - l’une de ses idoles - y a été formé.