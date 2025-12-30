Un pote de Dembélé au PSG : Signature confirmée !

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait notamment à l’affût de la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français, proche d’Ousmane Dembélé en sélection, expire à l’issue de la saison au Bayern Munich. La formation bavaroise aurait toutefois fait de sa prolongation une priorité.

Le PSG ne sera pas très actif sur le mercato cet hiver. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que la formation parisienne ne comptait pas vraiment recruter en janvier. En revanche, les Rouge-et-Bleu prépareraient déjà leur recrutement pour l’été prochain. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts.

Le PSG suit Upamecano de près Le PSG garderait en effet un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich. Le profil du défenseur central de 27 ans, proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France, plairait ainsi aux dirigeants parisiens surtout dans l’optique de la succession de Marquinhos.