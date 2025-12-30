OM - OL : C'est confirmé pour ce transfert !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers, Himad Abdelli a tapé dans l'œil de l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria serait emballé par l'idée de recruter l'international algérien. Toutefois, l'OM doit batailler avec l'OL pour le recrutement d'Himad Abdelli, milieu offensif de 26 ans.

Depuis le début de cette saison, Himad Abdelli fait le plus grand bonheur du SCO d'Angers. En effet, le milieu de terrain de 26 ans enchaine les performances XXL en Ligue 1 ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé à l'OM de Pablo Longoria.

Mercato : L'OM en pince pour Abdelli D'après les indiscrétions de Foot Mercato, divulguées il y a une semaine et confirmées ce mardi, l'OM verrait d'un bon œil l'idée de recruter Himad Abdelli lors de ce mercato hivernal. Toutefois, le club olympien aurait un adversaire de taille sur ce dossier : l'OL.