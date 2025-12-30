Cette star quitte Mbappé : La séparation nécessaire ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a pris la décision de quitter le club espagnol pour rejoindre l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant. Un moyen de se donner une chance de figurer sur la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde. Selon vous, le crack brésilien va-t-il remplir son objectif ? C’est notre sondage du jour !

Barré par Kylian Mbappé en Espagne, Endrick profite du mercato hivernal pour changer d’air. L’Olympique Lyonnais et le Real Madrid se sont entendus pour le prêt du Brésilien, désireux de se relancer à quelques mois de la Coupe du monde. L’attaquant souhaite engranger du temps de jeu pour convaincre Carlo Ancelotti de l’emmener aux États-Unis, au Canada et au Mexique à la fin de la saison.

« Il a besoin de rejouer pour aller à la Coupe du monde » Loin de Kylian Mbappé et des autres joueurs du Real Madrid, Endrick va donc tenter de s’imposer à l’OL, un très joli coup aux yeux du journaliste Daniel Riolo. « L’OL prend un joueur qui, on l'a un peu oublié, quand il signe au Real est un peu une petite star, expliquait-il récemment dans l’After Foot. C'est donnant-donnant. C'est bien pour l'OL qui avait besoin d'un 9 et c'est bien pour lui qui a besoin de rejouer pour aller à la Coupe du monde ». Interrogé par L’Équipe, Grafite, ancien attaquant du Mans aujourd’hui consultant à la télévision brésilienne, estime que l’ancien crack de Palmeiras prend la bonne décision en débarquant dans le Championnat de France : « Il n'aura aucun problème d'adaptation. Son style de jeu, basé sur le physique, va convenir à celui pratiqué en L1. Il compense sa petite taille (1,73 m) par une puissance et une explosivité exceptionnelles. »