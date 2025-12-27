Séparation avec Mbappé : L’annonce sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Barré par Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant pour les six prochains mois. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant brésilien de 19 ans a annoncé son arrivée en France, à quelques jours de la reprise de l’entraînement.

Endrick et le Real Madrid vont se séparer le temps de quelques mois. En manque de temps de jeu chez les Merengue, avec la concurrence de Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, l’attaquant brésilien de 19 ans a rejoint l’OL pour la seconde partie de saison, sous la forme d'un prêt payant (1 million d'euros maximum). Vendredi soir, Endrick a annoncé son arrivée en terre lyonnaise.

Endrick annonce son arrivée en France Endrick a partagé sur le réseau social X plusieurs clichés de son arrivée à Lyon avec sa compagne. Il fera ses débuts à l’entraînement le 29 décembre, date de reprise du groupe professionnel. Son arrivée suscite l’enthousiasme des supporters lyonnais mais également de certains observateurs, comme Daniel Riolo.