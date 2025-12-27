Séparation avec Mbappé : L’annonce sur les réseaux sociaux !

Barré par Kylian Mbappé au Real Madrid, Endrick s’est engagé en faveur de l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt payant pour les six prochains mois. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant brésilien de 19 ans a annoncé son arrivée en France, à quelques jours de la reprise de l’entraînement.
Endrick et le Real Madrid vont se séparer le temps de quelques mois. En manque de temps de jeu chez les Merengue, avec la concurrence de Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, l’attaquant brésilien de 19 ans a rejoint l’OL pour la seconde partie de saison, sous la forme d'un prêt payant (1 million d'euros maximum). Vendredi soir, Endrick a annoncé son arrivée en terre lyonnaise.
Endrick annonce son arrivée en France
Endrick a partagé sur le réseau social X plusieurs clichés de son arrivée à Lyon avec sa compagne. Il fera ses débuts à l’entraînement le 29 décembre, date de reprise du groupe professionnel. Son arrivée suscite l’enthousiasme des supporters lyonnais mais également de certains observateurs, comme Daniel Riolo.
« C’est bien pour l'OL et pour lui »
« On l'a peut-être oublié mais quand il est arrivé au Real Madrid, c'était une petite star, a rappelé cette semaine le journaliste sur RMC. Maintenant, il y a toutes les interrogations pour sa remise à niveau car il n'a pas joué. Mais c'est bien pour l'OL et pour lui, qui a besoin de se montrer ».