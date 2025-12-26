Real Madrid : Pierre Ménès annonce le transfert parfait au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir rencontré quelques difficultés à ses débuts sous le maillot du PSG, Vitinha en est aujourd’hui devenu le moteur. Maitre à jouer du club de la capitale et maillon fort du système de Luis Enrique, le Portugais n’en finit plus d’impressionner. Le PSG profite donc aujourd’hui de Vitinha, lui qui pourrait faire le plus grand bien au Real Madrid selon Pierre Ménès.

Ayant prolongé jusqu’en 2029 avec le PSG, Vitinha ne s’imagine pas partir de sitôt. « Pour le moment, je suis heureux ici et je ne veux pas partir. J'adore le projet, le club, les gens et l’entraîneur », a-t-il assuré pour O Jogo. Pourtant, les rumeurs ont annoncé le Portugais dans le viseur du Real Madrid. D’ailleurs, Pierre Ménès a eu un petit mot sur cette possibilité de voir Vitinha chez les Merengue.

« Le joueur qui manque à beaucoup de grands clubs en Europe, par exemple au Real Madrid » A mi-saison, Vitinha fait partie de l’équipe type de Pierre Ménès. Justifiant la sélection du milieu de terrain du PSG, il a alors expliqué sur Youtube : « Au PSG, ça a été la grande rotation toute cette première partie de saison, sauf pour Vitinha. Il joue quasiment tout le temps. Sur les derniers matchs, on a quand même senti un peu d’usure. Il a un niveau assez étourdissant, on se souviendra de son triplé contre Tottenham. C’est le joueur de base de ce PSG et le joueur qui manque à beaucoup de grands clubs en Europe, par exemple au Real Madrid ».