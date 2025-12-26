Nouvelle star au PSG : L’invitation est lancée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme l'un des grands talents du vestiaire du PSG depuis sa performance XXL contre Flamengo en coupe intercontinentale, Matvey Safonov a totalement changé de statut après ce match. Et le gardien russe a lancé une invitation surprise à ses coéquipiers du PSG pour le Nouvel an...

Profitant des choix tactiques de Luis Enrique qui le préfère à Lucas Chevalier depuis plusieurs matchs au sein du PSG, Matvey Safonov a brillé contre Flamengo le 17 décembre en finale de coupe intercontinentale. Le gardien russe a sorti pas moins de quatre penalties durant la séance de tirs au but et a donc permis au PSG de s'imposer, ce qui a totalement fait basculer son statut aux yeux des supporters qui considèrent désormais Safonov comme une star à part entière.

Safonov parle beaucoup avec Kvara Interrogé sur la chaine Youtube officielle de la sélection russe, Matvey Safonov a évoqué ses relations avec les autres joueurs du PSG : « Il y a des joueurs qui sont plus proches. Les Portugais qui jouent ensemble en sélection se connaissent depuis l’enfance. Ils s’entendent très bien et je pense qu’ils se voient plus souvent en dehors du terrain. Je m’entends très bien avec Khvicha (Kvaratskhelia). Il parle un peu le russe. On peut discuter en anglais. On peut se voir », confie le portier russe du PSG, avant de lancer une invitation à ses coéquipiers pour la soirée du Nouvel an.