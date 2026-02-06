Encore un transfert bouclé à l’OM : La preuve en image !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces dernières semaines, l'OM est au bord de la crise. Le club de la cité phocéenne a subi une terrible élimination en Ligue des champions et doit trouver des solutions pour rebondir efficacement en Ligue 1 notamment. Les dirigeants ont donc opté pour un départ d'un joueur qui n'était plus assez convaincant. Visiblement les choses se sont accélérées et l'officialisation ne devrait plus tarder.

Pour affronter la fin de la saison, l'OM doit absolument rebondir. Cela passe peut-être par le mercato avant de défier le PSG dimanche soir. En tout cas le club est sur le point de boucler un nouveau transfert qui s'est fait assez rapidement ces derniers jours. Le joueur en question est déjà arrivé dans son futur club et confirme l'opération.

L'OM sur le point de boucler un départ Comme le rapporte Foot Mercato, l'OM a trouvé un accord avec Besiktas pour le transfert d'Amir Murillo. L'opération, évaluée à 6M€, est sur le point d'être officialisée. Le défenseur panaméen a été placé récemment sur la liste des indésirables à l'OM, Roberto De Zerbi ayant fait comprendre qu'il n'était plus satisfait par le joueur à cause de ses performances récentes. Amir Murillo, qui a débarqué en 2023, a tout de même disputé 83 matches avec le club de la cité phocéenne.